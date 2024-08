Jueza federal emite orden de arresto contra asesino del empresario canadiense Adam Anhang

“El 7 de agosto de 2024, el señor Pabón Colón tuvo un altercado con otro participante y con el personal de la vivienda de transición donde se alojaba. El señor Pabón se puso agitado y verbalmente agresivo, y amenazó al otro participando diciéndole: “Yo era un gángster, y tú no vas a dormir por la noche. Soy un gángster de la vida real, y un asesino, y aquí no estás a salvo. Nadie está a salvo”“, agregó Lozada.

Quiere volver a la cárcel

“Como respuesta, el señor Pabón se levantó inmediatamente y declaró que no hablaría con ella y que no confiaba en nadie de la Oficina de Libertad Condicional. Por último, no iba a hablar de nada que no fuera volver inmediatamente a la custodia”, agregó Lozada en el documento.