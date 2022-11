El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió el veredicto de culpabilidad contra Áurea Vázquez Rijos y los coacusados en relación a cargos de “asesinato por encargo” del su esposo y empresario canadiense Adam Anhang.

El extenso informe de la Fiscalía federal fue presentado ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, donde continúa el reclamo de los convictos para revertir el veredicto, en momentos en que resurge la atención del caso en Puerto Rico por manifestaciones públicas relacionadas a la muerte del principal testigo que tenía la defensa de Vázquez Rijos para el juicio en el 2018.

“Debido a que los acusados no identificaron ningún error en el juicio, no hay errores acumulados. Además, la evidencia de la culpabilidad de los acusados fue abrumadora y, por lo tanto, cualquier error o errores, incluso si se consideraran como acumulativos, no justificaría la reversión (del veredicto)”, indica el informe de 160 páginas firmado por la fiscal Sofia M. Vickery, de la Sección de Apelaciones de Justicia federal en Washington D.C.

Además de otros asuntos, el principal argumento de la defensa en la apelación alude a lo que cataloga como nueva evidencia que ha surgido después del juicio en relación a la condición mental del testigo estrella de la fiscalía y asesino confeso, Alex Pabón Colón, alias “El Loco”.

El caso del Ministerio Público federal se apoyó principalmente en el testimonio de Pabón Colón, quien declaró que Vázquez Rijos, su hermana Marcia Vázquez Rijos y excuñado José Ferrer Sosa le ofrecieron $3 millones por el crimen que alegó haber cometido el 21 de septiembre de 2005, en el Viejo San Juan.

Mientras, la defensa de Marcia alegó haber enfrentado un juicio “injusto”, señalando que, previo al juicio, la Fiscalía federal “retuvo intencionalmente” los “expedientes médicos” de Pabón Colón.

En su contestación, la fiscal admitió que el 20 de agosto de 2018 Pabón Colón llegó expresar “de forma exaltada” su intención de declarar en el juicio rompiendo su acuerdo con el Ministerio Público, pero que luego cambió de parecer para sí sentarse en el banquillo de los testigos.

Segmentos del informe de Vickery ante el apelativo federal están tachados por referirse a asuntos sellados en el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, particularmente los detalles relacionados a la condición de salud mental de Pabón Colón, que ha sido diagnosticado con esquizofrenia, según ha indicado la defensa de los convictos.

No obstante, Vickery planteó que la defensa de los acusados “tuvo acceso a, o como mínimo pudieron haber descubierto fácilmente”, los expedientes médicos que la defensa alega no tuvo previo al juicio.

También señaló que ese tema se trata de un “asunto de impugnación” del testigo, “no material”.

En cuanto a los supuestos errores que señaló la defensa, Vickery sostuvo que el juez Daniel Domínguez ejerció adecuadamente su discreción al informarle al jurado que tomó “conocimiento judicial” de que “en una audiencia de declaración de culpabilidad en 2008 había declarado a Pabón Colón competente para declararse culpable”.

Vickery repitió el mismo planteamiento de discreción adecuada sobre otros asuntos levantados en apelación, como las instrucciones impartidas al jurado, la denegación de separar para cada acusado y que permitiera el desfile de evidencia con la que la Fiscalía alegó demostrar que Áurea viajó a Italia para escapar.

Asimismo, sostuvo que el juez tampoco erró al permitir la presentación al jurado del contenido de unos correos electrónicos entre Marcia y Ferrer Sosa, reiterando que demostraban conciencia de culpa.

La funcionaria federal también argumentó que la defensa de los acusados no apeló a tiempo el rechazo del juez Domínguez a una moción de resolución indicativa.

“De cualquier forma, el tribunal de distrito actuó bien dentro de su discreción rechazando los reclamos posteriores a la convicción en sus méritos. Los acusados no tienen derecho a un nuevo juicio según la Regla Federal de Procedimiento Penal 33“, afirmó Vickery.

Áurea, Marcia y Ferrer Sosa fueron sentenciados en el 2019 a cadena perpetua, mientras que Pabón Colón fue condenado a 19 años de prisión.

Después de varios años, el caso regresó a la discusión pública el mes pasado cuando la fiscal estatal Betzaida Quiñones alegó que en el 2019 denunció mediante memorandos oficiales que recibió instrucciones desde el Departamento de Justicia de Puerto Rico que le detuvieron gestiones de investigación que llevaba a acabo para esclarecer la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena.

En una entrevista el programa televisivo Rayos X, Áurea dijo que mientras estaba en la cárcel federal de Guaynabo, supo que alguien del Departamento de Justicia estatal la quería entrevistar, mientras que Quiñones indicó a El Nuevo Día que una de las gestiones paralizadas fue un hábeas corpus para hablar con la convicta.

Cotto Cartagena falleció el 21 de septiembre de 2018 en circunstancias que preliminarmente se atribuyeron a una caída accidental desde la azotea de un edificio en Miramar, pero el caso sigue bajo investigación en la División de Crímenes Mayores de la Policía. (VANESSA SERRA DIAZ)

Por su parte, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien fue secretaria de Justicia para esa época, rechazó las alegaciones de Quiñones.

“Las aseveraciones realizadas durante toda la semana pasada por la fiscal Betzaida Quiñones en distintos medios de comunicación sobre intervención para paralizar investigaciones en proceso son totalmente falsas y difamatorias. Y ella lo sabe”, expresó esta madrugada Vázquez Garced, en declaraciones escritas.

Cotto Cartagena fue el testigo estrella de la fiscalía estatal en un juicio en el Centro Judicial de San Juan que llevó en el 2007 a la convicción de Jonathan Román por el asesinato de Anhang. El abogado alegó que personalmente vio cuando ocurrió el crimen en el Viejo San Juan.

Luego de la confesión de Pabón Colón en el 2008 a las autoridades federales, Román fue excarcelado.

Cotto Cartagena iba a declarar como testigo de la defensa de Vázquez Rijos en el juicio federal, según Lizarríbar, pero el 21 de septiembre de 2018 murió al caer de un edificio en Miramar.

En entrevistas televisivas la semana pasada, la exjuez María Inés Cartagena, madre de Cotto Cartagena, y Áurea Vázquez Rijos sostuvieron que la muerte del abogado se trató de un asesinato.

“No tengo duda que lo asesinaron”, manifestó la exjuez en entrevista con el programa Lo Sé Todo. “Y el Departamento de Justicia sabe que lo asesinaron. Le traje todos los elementos a la secretaria (de entonces)”.

El Instituto de Ciencias Forenses todavía no ha determinado la causa de muerte.

El caso fue transferido a la División de Crímenes Mayores de la Policía “para analizar nuevos ángulos”, después de que preliminarmente se catalogara como un accidente.

De acuerdo la actual jefa de fiscales de Justicia estatal, Jessika Correa, la pesquisa sobre la muerte de Cotto Correa sigue su curso desde que se reasignó a otro fiscal en febrero pasado y aseguró que han “provisto los recursos que necesita para que complete la investigación de manera diligente y rigurosa”.