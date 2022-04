A casi dos décadas del crimen, Alex “El Loco” Pabón Colón fue sentenciado hoy a 19 años de prisión y cuatro años de probatoria por el asesinato del empresario canadiense Adam Ahnang.

Pabón Colón confesó en el 2008 haber asesinado a puñaladas a Anhang en una calle del Viejo San Juan en septiembre de 2005 y fue el testigo estrella del caso federal contra la viuda de la víctima, Áurea Vázquez Rijos.

Pabón Colón compareció ante el juez federal Daniel Domínguez a través de una videoconferencia, representado por el licenciado José Aguayo.

Queda por verse cuánto tiempo de los 14 años que lleva bajo custodia se acreditarán a la condena de 19 años impuesta hoy por el juez Domínguez.

Durante la audiencia, el abogado de la defensa indicó que por la cooperación brindada a las autoridades en el caso recomendaba una condena de 16 años, mientras que el fiscal federal José Ruiz informó que el Ministerio Público propuso una sentencia de al menos 20 años.

“El acusado fue arrestado el 4 de abril de 2008 y, para su crédito, expresó en ese momento el deseo de colaborar. Fue entrevistado varias veces por agentes de ley y orden, y testificó en el juicio”, expuso Ruiz, quien destacó que Pabón Colón también cooperó con la investigación de otro caso, que no precisó.

No obstante, explicó que propuso más años de cárcel que la defensa porque no se debe olvidar que “es un caso en que si no hubiera cooperado” el juez “no tuviera otra alternativa que imponerle una sentencia estatuaria de cadena perpetua”.

“Es un caso muy serio, de asesinato por encargo. Los motivos los conocemos, que era de enriquecimiento financiero. Por la forma que se llevó a cabo... fue bien dramático. No queremos que nadie pase por esto”, agregó el fiscal federal, quien planteó que su sugerencia de 20 años era “justa, balanceada y que le hace justicia a todos en este caso”.

Por su parte, Pabón Colón pidió perdón no solamente a la familia de Anhang, sino también a la de Jonathan Román, un joven residente de La Perla, en San Juan, quien llegó a pasar varios años en prisión estatal después de que fuera acusado y encontrado culpable por un jurado por supuestamente haber asesinado a Anhang. Lugo de la confesión de Pabón Colón, quedó fue excarcelado.

“Hice estas cosas hace varios años y entiendo que estuvieron mal. Dios sabe lo que hice y estoy arrepentido”, expresó Pabón Colón. “Reconozco que el crimen por el que estoy aquí fue cometido por mis coacusados”.

“Le pido perdón a la familia de Jonathan porque ocupó mi lugar cuando fui yo el que fue el culpable por el asesinato de Adam”, abundó. “A los apdres de la víctima les digo que reconozco que cualquier cosa por la que estén pasando por mí no es algo fácil, porque por mi culpa fueron destruidos”.

Por la alegada conspiración de asesinato por encargo, Vázquez Rijos, su hermana Marcia Vázquez Rijos y excuñado José Ferrer Sosa fueron encontrados culpables en octubre de 2018 y sentenciados a cadena perpetua en marzo de 2019.

“Ella me hablaba de que quería matarlo por una fortuna que tenía el canadiense”, sostuvo Pabón Colón al declarar en corte abierta en el juicio el 17 de septiembre de 2018. “… Y me habló con Marcia (Vázquez Rijos) y José (Ferrer) sobre asesinar al canadiense”.

“Ella me decía que, cuando lo matara a él, que lo hiciera como si fuera en forma de un asalto, que pareciera algo real”, agregó.

Durante el interrogatorio, la fiscal federal Jennifer Hernández le preguntó por qué en las cartas que envió a través de amigos para cobrar indicaba la cantidad de $200,000 y no los $3 millones que había testificado que le ofrecieron.

Explicó que le iban a pagar “en cantidades de $100,000, $50,000, $200,000… poco a poco, a través de meses o años”.

/ Áurea Vázquez Rijos fue declarada culpable en el Tribunal federal de San Juan. (Luis Alcalá Del Olmo)

Vázquez Rijos conspiró para asesinar a su esposo Adam Anhang, de origen canadiense. (Ramón “Tonito” Zayas)

Marcia Vázquez Rijos, hermana de Áurea, también fue declarada culpable por el crimen. (Ramón “Tonito” Zayas)

La coacusada lloró tras el veredicto, precisó el periodista Alex Figueroa para El Nuevo Día. (Ramón “Tonito” Zayas)

José Ferrer Sosa, exnovio de Marcia, recibió un veredicto similar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los implicados fueron esposados instantáneamente. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juez Daniel Domínguez no concedió libertad bajo fianza a Marcia y José. (Ramón “Tonito” Zayas)

Domínguez envió a Marcia a una institución psiquiátrica, por el momento. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto aparecen los fiscales Jennifer Hernández y José Ruiz. El próximo martes, 29 de enero de 2019, será la vista para sentencia. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto aparecen la jefa de la Fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez y el fiscal José Ruiz. Los delitos imputados conllevarían una pena de cadena perpetua. (Ramón “Tonito” Zayas)

Abraham Anhang, padre de la víctima, se mostró complacido con la respuesta de la Fiscalía. (Ramón “Tonito” Zayas)

De igual forma, agradeció el trabajo de la prensa para mantener el caso vivo. (Ramón “Tonito” Zayas)

“En la conversación que tuve con ellos, ella quería tenerme retenido, quería retenerme a mí, porque quería que le hiciera otros trabajos más, además del canadiense”, afirmó.

En el contrainterrogatorio, la defensa intentó socavar la credibilidad de Pabón Colón, planteando que al declarar previamente ante un Gran Jurado federal dijo que Marcia Vázquez Rijos no estuvo en la reunión en que supuestamente se planificó el ataque a Anhang.

¿Por qué se tardó tanto su sentencia?

Aunque confesó en el 2008, no fue hasta el 2013 que las autoridades federales tuvieron bajo custodia a Áurea Vázquez Rijos, quien estuvo varios años en Italia y fue arrestada en Madrid, España, desde donde fue extraditada.

Desde la celebración del juicio, quedaba pendiente la sentencia de Pabón Colón, que se pospuso en múltiples ocasiones debido a objeciones de la defensa de las hermanas Vázquez Rijos y Ferrer Sosa en cuanto a la salud mental del asesino confeso.

Además de solicitudes de nuevo juicio y otras peticiones a nivel de la corte de distrito, el asunto de la salud mental también es uno de los argumentos levantados por los tres convictos en los recursos que están pendientes ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston. Alegan que evaluaciones sicológicas encontraron condiciones de salud mental que no le debían haber permitido declarar durante el juicio.

También plantearon que recibieron cartas de parte de Pabón Colón indicando que tenía información valiosa para sus procesos de apelación, por lo que solicitaron al tribunal que se les permitiera entrevistarlo, pero no les fue permitido.

De los expedientes electrónicos en el Tribunal federal en San Juan y de Boston se refleja que Pabón Colón fue transferido de institución penal para ser sometido a evaluaciones psicológicas en varias ocasiones.

Finalmente, el pasado 5 de abril, el juez Domínguez llevó a cabo una audiencia virtual en la que dictaminó que “el Tribunal encontró al señor Alex Pabon Colón competente para entender la naturaleza y consecuencias de los procedimientos pendientes”.