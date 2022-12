El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió el “equipo de filtro” que utiliza para detectar si alguna comunicación protegida por el privilegio abogado-cliente fue ocupada al allanar cuentas electrónicas de los acusados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

El planteamiento de Justicia federal surge en una moción para pedir al Tribunal Federal en San Juan que levante la suspensión a la revisión del material ocupado, de manera que pueda continuar con el análisis y el descubrimiento de prueba.

En la moción, el Ministerio Público también cuestionó la solicitud de la defensa de que el proceso de revisión recaiga en las manos de los abogados de los acusados o en un “comisionado especial” nombrado por el tribunal.

“Pasar el proceso de descubrimiento a los acusados sería sin precedentes. Los acusados aún no han citado, y no pueden citar, ninguna autoridad legal que respalde el que se le quiten pruebas al Ministerio Público, posterior a una acusación, para una revisión de privilegios”, indicó la moción firmada por Ryan R. Crosswell, fiscal de la difusión de Integridad Pública de Justicia federal en Washington D. C.

Argumentó, de otra parte, que “nombrar a un comisionado especial alteraría enormemente todo el proceso de descubrimiento y crearía un retraso significativo”.

“Además, las partes terminarían en el mismo lugar de todos modos, con los acusados y el equipo de filtro consultando sobre documentos potencialmente privilegiados”, agregó.

De acuerdo con documentos presentados ante el tribunal, las autoridades federales diligenciaron al menos siete órdenes de allanamiento para cuentas electrónicas de comunicación de Vázquez Garced y los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

Los abogados de la defensa denunciaron violaciones de derechos constitucionales por parte de los investigadores porque habrían tenido acceso a comunicaciones de los acusados con sus abogados.

La defensa de Herrera Velutini llegó a plantear que los cargos deben ser desestimados o, por lo menos, que el equipo de filtro sea recusado, mientras que el tribunal debe llevar a cabo una vista evidenciaria, de manera que puedan demostrar que le proceso de revisión no debe estar a cargo de personal de Justicia federal.

Mientras se dilucida la controversia, el juez federal Raúl Arias Marxuach ordenó la suspensión de la revisión.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que en ese equipo no figura personal que está a cargo del litigio ante el tribunal para que no se contamine con material que pudiera ser privilegiado.

En la moción de ayer, el fiscal indicó que una vista evidenciaria sería prematura, porque todavía no se han demostrado violaciones de derechos constitucionales.

En ese sentido, propuso al tribunal que le permita al equipo de filtro solicitar a la defensa los nombres de abogados que pudieran haber representado a los acusados en el periodo cubierto por las órdenes de allanamiento a las cuentas electrónicas.

Entonces, el equipo de filtro verificará si esos nombres están asociados a las comunicaciones ocupadas.

“El equipo de filtro producirá el material ya procesado a los tres acusados, y la totalidad de lo ocupado con las órdenes de allanamiento a los dueños de las cuentas o los dispositivos”, propuso el fiscal.

Asimismo, aseguró que “el equipo de filtro no entregará a los fiscales litigantes del caso ningunas comunicaciones con los abogados incluidos en la búsqueda sin consultar primero con los dueños de las cuentas”.

También indicó que “si el equipo de (fiscales) litigantes o acusados notan que algún material potencialmente privilegiado les ha sido entregado por el equipo de filtro, ellos notificarán a todos para que el equipo de filtro lo tome de vuelta”.

“Al concluir el descubrimiento, las partes pueden consultar sobre cualquier tema relacionado con el privilegio (abogado-cliente) y el descubrimiento de prueba, y proponer un calendario de informes al tribunal, momento en el cual los acusados pueden ‘presentar otras mociones previas al juicio en relación con las órdenes de registro electrónico y la ejecución de la misma’, así como mociones con antelación al juicio con respecto a cualquier otro asunto”, afirmó.

Un gran jurado federal emitió una acusación de siete cargos en agosto pasado contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.

Herrera Velutini es el dueño de Bancocrédito y Rossini fue su asesor, además de que trabajó en el pasado como agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Según la acusación del gran jurado federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.