El Departamento de Justicia, mediante la Oficina del Procurador General, sometió hoy, martes, ante el Tribunal de Apelaciones una moción urgente en auxilio de jurisdicción y petición de certiorari que solicita una breve paralización del juicio contra Jensen Medina Cardona y que se admita como prueba una orden de compra de un vehículo Ram que el acusado utilizó cuando, supuestamente, asesinó a Arellys Mercado Ríos el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina, Fajardo.

La jueza Gema González Rodríguez retrasó la continuación del juicio para este jueves, 27 de mayo, en lo que el Ministerio Público acudía al Tribunal de Apelaciones para lograr que se admitieran los documentos como prueba en el caso.

El Tribunal de Apelaciones le otorgó a la defensa de Medina Cardona hasta las 3:00 p.m. de mañana, miércoles, para expresarse sobre la moción en auxilio de jurisdicción, y hasta el 7 de junio para someter argumentos sobre la petición de certiorari.

El procurador general Fernando Figueroa Santiago sometió la moción en la que solicitó, además, revocar la determinación de González Rodríguez de no admitir como prueba el documento de compra del vehículo adquirido en Benítez Auto Group, en Humacao, el 3 de julio de 2019.

Según la explicación incluída en la moción, González Rodríguez declaró ha lugar la objeción presentada por los abogados del acusado (Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols) para que no se admitieran los documentos.

Figueroa Santiago argumentó en la moción que González Rodríguez erró en derecho al declarar ha lugar las objecciones de la defensa de Medina Cardona pues la persona idónea para autenticar la veracidad de los documentos, el gerente de ventas y finanzas de Benítez Auto Group Rafael Bernán Martínez, declaró haberlos preparado y examinado.

“Como bien conoce este Honorable Tribunal, la exclusión de prueba claramente admisible en un proceso criminal tiene para el Estado la nefasta secuela de que esa equivocación judicial puede resultar en un dictamen absolutorio del cual no se puede apelar y, con ello, queden impunes delitos como el de este caso”, resaltó Figueroa Santiago.

“Sorprendentemente, la determinación del Tribunal de Primera Instancia se basó en la premisa de que el documento era una copia y ’siempre el original es la mejor evidencia’, a pesar de que la Regla de la Mejor Evidencia no es de aplicación entre originales y duplicados porque tanto el original como el duplicado son, precisamente, la mejor evidencia”, añadió.

“El foro primario no tanto solo se fundamentó en un raciocinio absolutista y erróneo que tiene la consecuencia de excluir toda prueba que no sea el ’original’, sino que ese fundamento no fue traído por la defensa en momento alguno”, aclaró.

Figueroa Santiago resaltó que fue el tribunal el que creó una controversia inexistente, pues “el testigo (Bernán Martínez) con conocimiento de cómo era el original declaró que el duplicado era idéntico”.

“En ese sentido, la determinación errada del Tribunal de Primera Instancia - basado ’no cabe duda de que el original es siempre la mejor evidencia’ - tuvo la consecuencia de excluir, paradójicamente, la mejor evidencia sobre el contenido del propio documento”, argumentó Figueroa Santiago.

Las objeciones se produjeron el pasado 6 de mayo, durante la continuación del juicio en el Tribunal de Fajardo, cuando el fiscal Eduardo Beale interrogó a Bernán Martínez, gerente de ventas y finanzas de Benítez Auto Group.

Bernán Martínez declaró ante la magistrada González Rodríguez que fue él quien validó y firmó toda la documentación que presentó Medina Cardona para adquirir la unidad.

“(Jensen Medina) Nos compró un auto. Yo firmé su orden de venta para el banco y sus ID’s, como con todos los clientes. La documentación que él presentó al momento de la compra del auto”, afirmó Bernán Martínez en el estrado el 6 de mayo.

El abogado de defensa Gordon Menéndez objetó desde el inicio las declaraciones del testigo e, incluso, solicitó al tribunal que retirara toda la versión que contó Bernán Martínez. La objeción, sin embargo, se declaró no ha lugar.

Otra de las objeciones de Gordon Menéndez fue respecto a la presentación de los 15 folios que son parte de la orden de venta, a lo que la jueza declaró un no ha lugar. Sin embargo, una vez presentada la documentación la defensa objetó declarando que 13 de los papeles no están firmados por el testigo.

Pese a la aclaración del testigo, la defensa objetó el testimonio y los documentos, por lo que la jueza solicitó en varias ocasiones a las partes que se acercaran al estrado para resolver los asuntos. Al no poder llegar a un acuerdo, el fiscal Beale solicitó la suspensión del juicio para poder acudir al Tribunal de Apelaciones.

“No podemos presentar otro testigo, porque afectaríamos la estrategia del Ministerio Público”, argumentó Beale ante la jueza.