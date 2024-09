Del mismo modo, la defensa argumentó que, durante la aparición de Luis Cádiz Martínez ante un gran jurado convocado el 6 de mayo de 2021, le dijo que fuese “consistente con lo que había dicho anteriormente”, por lo que los abogados sostienen que Prado Galarza no instruyó ni le solicitó a Luis Cádiz Martínez que le mintiera al gran jurado, “lo que es contrario al testimonio brindado durante el juicio”.

“Las declaraciones (de Prado Galarza) constituyen evidencia exculpatoria favorable para Félix Verdejo Sánchez, particularmente porque también atienden las alegaciones que Luis Cádiz Martínez virtió en contra de nuestro cliente. Sin el testimonio de Luis Cádiz Martínez, la convicción de Félix Verdejo Sánchez, sencillamente, no puede permanecer”, lee la moción.

“Luiz Cádiz Martínez fue el único testigo que implicó directamente a Félix Verdejo Sánchez, y no existe otra evidencia que implique directamente a Félix Verdejo Sánchez. Por consiguiente, no se puede concluir que el testimonio de Luis Cádiz Martínez fue insignificante para el caso en general, y mucho menos para Verdejo Sánchez y para los hallazgos del jurado”, añadieron los abogados.

“ Las declaraciones de Prado Galarza no solo crean una falsa impresión y contradicen el testimonio de Luis Cádiz Martínez, sino que proveen todo un espectro de posibilidades e información que es favorable para Verdejo Sánchez y que pudieron ser investigadas y/o utilizadas durante el juicio si hubiesen estado disponibles antes. Si el jurado hubiese podido evaluar y considerar las declaraciones de Prado Galarza, el resultado ciertamente hubiese sido diferente para Verdejo Sánchez. Si el jurado hubiese podido evaluar la credibilidad de Prado Galarza y determinar que era más creíble que Luis Cádiz Martínez, pues entonces no hubiese habido evidencia alguna que implicara a Verdejo Sánchez con las ofensas radicadas”, puntualizaron los abogados.

“La Fiscalía permitió que Luis Cádiz Martínez testificara sabiendo que cometería perjurio y sin informar a la defensa que su testimonio era falso. La Fiscalía sabía que Prado Galarza fue la persona que les informó sobre la localización del cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz, y no Luis Cádiz Martínez. Pero en el testimonio en el juicio, que fue lo que el jurado evaluó, se dijo que fue Luis Cádiz Martínez quien informó sobre la localización del cuerpo mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Notablemente, la Fiscalía tenía el deber de brindar esa información a la defensa de Verdejo Sánchez, pero no lo hizo. Esta evidencia no es colateral ni irrelevante; estamos ante material exculpatorio e información que pudo ser utilizada para impugnar. Pero la Fiscalía falló en cumplir con su obligación de entregar toda la prueba”, finiquitó la defensa.