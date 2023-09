La licenciada Mireya Placer Villeneuve, abogada del matrimonio de Luis Ramírez Walker y Chanely Cortés Rodríguez, quienes supuestamente han sido víctimas de acoso racial en Canóvanas, afirmó este jueves que, más allá de lograr un acuerdo entre la pareja y su vecina Carmen García Gutiérrez, con quien mantienen la disputa, se debe asegurar que se cumplan con las disposiciones que pongan fin al alegado patrón de racismo.

El juicio civil contra Ramírez Walker y Cortés Rodríguez se suponía que continuara ayer, miércoles, pero el abogado de la demandante, Michael Corona, solicitó un recurso de mediación, con el que se pretendía que su representada y sus vecinos acordaran varios asuntos, como no prender luces en las noches, evitar tirar basura y controlar el volumen de la radio.

Sobre la posibilidad de esa mediación, Placer Villeneuve la desestimó, y consignó que la parte demandante no ha cumplido, en el pasado, con otros entendimientos.

Igualmente, señaló que lo que más que les preocupa a sus clientes es que no se siga con lo establecido en corte y las consecuencias recaigan sobre el bienestar y seguridad de la familia.

PUBLICIDAD

“Todavía no hemos terminado con el primer testigo de la parte demandante, que es doña Carmen. No hicimos más que presentarnos al tribunal para empezar los trabajos y Michael Corona hace una petición de mediación. Ellos insisten en una mediación, pero nosotros nos oponemos, porque entendemos que la mediación no funciona en estos casos, entendiéndose que aquí ha habido varios intentos de llegar a una transacción”, indicó vía telefónica a El Nuevo Día.

Ahora, se contempla que, antes del 18 de septiembre, las partes se reúnan para establecer un acuerdo, que deberán presentar a la corte.

“Explicamos que queremos un acuerdo no tan solo que fuera vinculante, sino que tuviese consecuencias, fuese efectivo y tuviese algún tipo de garantía de que habrá un tipo de cumplimiento. Mis clientes no confían en la vecina; ellos confían en el sistema, siempre dando la oportunidad a un acuerdo, pero su experiencia es que no se cumple”, afirmó la abogada.

En 2020, la pareja presentó una solicitud de remedio provisional al tribunal, al amparo de la Ley 140 de 1974 (Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho) contra García Gutiérrez, quien colocó, en ese entonces, figuras negras y dibujos racistas en varias partes de su casa con mensajes degradantes. (Facebook)

El matrimonio, representado por Placer Villeneuve y Luciano Osvaldo Cano Rojas, ha denunciado, desde 2019, un patrón de acoso racial por parte de su vecina, de 86 años.

En 2020, la pareja presentó una solicitud de remedio provisional al tribunal, al amparo de la Ley 140 de 1974 (Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho), contra García Gutiérrez, quien colocó, en ese entonces, figuras negras y dibujos racistas en varias partes de su casa con mensajes degradantes. En este caso, se emitió una orden de cese y desista el 11 de marzo de 2021, relacionada con la petición de los querellantes.

PUBLICIDAD

No obstante, en mayo de ese mismo año, García Gutiérrez sometió, a nivel superior, una demanda por separado contra Ramírez Walker y Cortés González para que, entre otras peticiones, se ordenara la paralización del uso de focos de luz –como los del alumbrado público– instalados por la pareja y dirigidos a su propiedad, y que se desistiera de hacer funcionar una radio en alto volumen.

“Ellos están bien afectados, desgastados, drenados, pero la realidad es que ellos confían en nosotros, como abogados. No es dejar el caso a la deriva, no es que se quede en un limbo otra vez por tanto tiempo. Nosotros hicimos lo propio y les dijimos: ‘Vamos a sentarnos con los abogados de la otra parte’. Si no hay buena voluntad, se sigue el juicio”, comentó Placer Villeneuve.

La abogada expresó que el tribunal volvió a ofrecer un acuerdo transaccional, como lo hizo en febrero. Sin embargo, insistió en que debe ser “vinculante”, para que se pueda recoger en una sentencia.

Carmen García Gutiérrez en el Centro Judicial de Carolina. (Carlos Rivera Giusti)

La licenciada insistió en que, para la familia, no es negociable “más carteles ofensivos” u otras conductas racistas por parte de García Gutiérrez.

Además, parte de lo que se está reclamando el matrimonio es el uso de cámaras de la residencia de García Gutiérrez dirigidas a la propiedad de sus vecinos, “porque invaden la privacidad de mis clientes”, dijo la representante legal.

Se supone que el tribunal realice una vista ocular en la zona residencial para evaluar las cámaras de seguridad y determinar si alguna será removida.