La coleccionista y especialista en arte Michele Vasarely insistió en su reclamo de que le devuelvan las obras de arte ocupadas, al alegar que las autoridades federales fallaron en cumplir con los requisitos básicos para emitir la orden de intervención a favor del gobierno de Francia.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo en abril pasado en la residencia de Vasarely, en el Viejo San Juan, donde ocupó 112 piezas de arte que fueron creadas por su difunto suegro Victor Vasarely, considerado padre del arte óptico y geométrico (“Op Art”).

En una moción, la licenciada Sonia Pabón, abogada de Vasarely, planteó al Tribunal Federal en San Juan que la declaración jurada que da paso a la orden de ocupación del FBI no establece que la conducta investigada en Francia contra la coleccionista constituya un crimen grave en Estados Unidos.

Señaló que el Ministerio Público no ha refutado que el abuso de confianza o “breach of trust” por el que se le acusa en Francia “es un reclamo civil bajo las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, no un delito grave”.

También, argumentó que al ser una orden judicial sobre un asunto civil de herencia, “no está cubierto por el tratado” de cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia.

“El fallido intento del Ministerio Público de caracterizar erróneamente la conducta que se investiga como fraude no tiene fundamento porque los jueces investigadores franceses descartaron expresamente el fraude como un posible delito imputable”, sostuvo la moción.

“Aceptar la posición del Ministerio Público de que la conducta no investigada por el gobierno extranjero” satisface los requisitos para la orden de ocupación, agregó Pabón, “conllevará un resultado absurdo”.

Asimismo, sostuvo que la fiscalía “gasta” en sus argumentos “una cantidad significativa en preparar ataques sin apoyo contra la señora Vasarely”.

“Sin embargo, no ofrece ninguna disputa seria sobre los argumentos centrales de Vasarely, incluido que el Ministerio Público no cumplió con los requisitos legales cuando buscó la asistencia de la corte, eludió los requisitos del tratado (con Francia) al tratar de hacer cumplir órdenes no finales y violó los derechos constitucionales de Vasarely privándola de su propiedad”, argumentó.

“Además, no ha brindado apoyo en cuanto a por qué la tasación (de las obras) no se puede realizar en Puerto Rico. En consecuencia, este Tribunal debe conceder la moción y los remedios (de devolución) solicitados en ella”, añadió.

La moción también alega que la declaración jurada tampoco establece causa probable de una ofensa de fraude postal o electrónico, cargos que asegura no le fueron radicados en Francia.

Recalcó que el “abuso de confianza” también es un reclamo civil, no criminal, en Estados Unidos y Puerto Rico. Planteó, además, que ni el tribunal ni la fiscalía “puede usar analogías para caracterizar un acto como ilegal cuando no ha sido legislado”.

Al citar casos estatales, la abogada expuso que “la interpretación de estatutos penales es restrictiva, prohibiendo el uso de analogías”.

“De forma similar, los fiscales federales no pueden usar la ley de Puerto Rico para justificar un crimen no contemplado, el abuso de confianza”, abundó Pabón.

La moción de la abogada se refería a que, en una moción previa, la fiscalía planteó que contra Vasarely “los jueces franceses presiden un caso criminal en contra de ella, no uno civil”.

“Los jueces franceses han confirmado que ella ha sido acusada de delitos graves según la ley francesa que conllevan sentencias de prisión, si resulta convicta, de cinco a siete años, así como la confiscación de cualquier propiedad obtenida en conexión con esas ofensas”, detallaron los fiscales.

“Específicamente, ella ha sido acusada de abuso de confianza”, agregó la moción, que incluye referencias a 11 artículos del código penal de Francia en las que se basa el caso “criminal”.

La misma moción de los fiscales federales indica que los delitos imputados en Francia constituyen un equivalente de lo que es “fraude postal y electrónico en los Estados Unidos o fraude bajo la ley local de Puerto Rico”.

En otra moción, la fiscalía explicó que la alegación de la representación legal de Michele Vasarely “es infundada, dado que los franceses han establecido que los hechos que dan paso a los cargos criminales” incluyen la orden de un tribunal para dejar sin efecto el resultado de un arbitraje tras calificarlo como un “engaño”, considerando que fue “suficientemente caracterizado por el ‘concierto fraudulento de las partes en el arbitraje’”.

Según los fiscales federales, los cargos criminales en Francia alegan que Vasarely “participó en una conspiración para manipular los resultados de un arbitraje para inflar el valor del arte previamente donado por los herederos de la Fundación de Arte Vasarely”. También alegan que “abusó de su posición como presidenta de la junta directiva de la Fundación Francesa Vasarely al apropiarse indebidamente de las obras de arte originales de Victor Vasarely con el fin de venderlas para su propio beneficio”.

La alegación añade que entre 1995 y 1997, Vasarely “participó en un esquema con amigos y abogados a quienes designó para representar a las partes en competencia y los jueces de arbitraje, muchos de los cuales han admitido su complicidad en este plan”.

Además, el Ministerio Público federal expuso que un tribunal en Francia emitió una orden de arresto, que está vigente desde 2018 en su contra, por rehusarse a entregar las obras de arte de su difunto suegro.

Indicó que los cargos le fueron leídos por las autoridades francesas de forma virtual, en abril pasado, cuando Vasarely visitó la oficina de la fiscalía federal en San Juan.

La fiscalía recalcó que la petición de Vasarely debe ser denegada porque no debe litigarse en el tribunal federal los méritos del caso que están ante la corte francesa.

Por su parte, Pabón sostuvo que la orden de arresto era para “comparecer para testificar como parte de una investigación criminal en el 2018, pero no basado en una acusación criminal”.

Aseguró que su clienta se ha mantenido en comunicación con los jueces investigadores, explicándoles que tiene dificultades para viajar por condiciones de salud, por lo que aceptó a comparecer de forma virtual el 29 de agosto de 2022, en la oficina de fiscalía federal en San Juan.

“Sin embargo, aún después de nueve horas de deposición de Vasarely, los jueces investigadores franceses se rehusaron a retirar la orden de arresto”, aunque la coleccionista de arte entendió que sí sería levantado si comparecía para declarar, señaló Pabón.

De forma similar, accedió a una comparecencia virtual en abril, bajo las mismas condiciones, pero nuevamente alegó que los jueces franceses “no cumplieron con su parte del acuerdo”.

“Ahora exigen que Vasarely renuncie a su derecho de impugnar la lectura de cargos en Estados Unidos, que no fue el acuerdo al que se llegó. No se puede presionar indebidamente a Vasarely para que renuncie a sus derechos”, indicó Pabón.

“Por lo tanto, es incorrecto decir que ella se fugó de la ley cuando está ejerciendo su derecho a impugnar el proceso. Además, como se informó en la moción inicial, a lo largo de los años, Vasarely ha estado en comunicación con los jueces de investigadores franceses”, afirmó.

De acuerdo con la abogada, el operativo tomó por sorpresa a Vasarely porque había estado en negociaciones con las autoridades en relación a las piezas de arte y coordinando una tasación en Puerto Rico para propósitos del caso, ante su contención de que no era necesario trasladar las obras a Francia para ese proceso.

“Si Vasarely hubiera tenido la intención de ocultar las obras de arte, se habría negado a responder a la solicitud (de las autoridades), como es su derecho constitucional, y ninguna obra de arte habría estado disponible en su casa cuando se ejecutó la orden de allanamiento”, acotó su abogada.