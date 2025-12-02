Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niegan durante apelación libertad bajo fianza a esposo de María Milagros “Tata” Charbonier

En la misma orden, el tribunal en Boston le concedió tiempo adicional a Justicia federal para presentar su informe

2 de diciembre de 2025 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Orlando Montes Rivera (izq) y Milagros "Tata" Charbonier (der) acudieron al tribunal de apelaciones en Boston para tratar de revertir sus veredictos de culpabilidad y sentencias. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Una solicitud de libertad condicionada durante el proceso de apelación de Orlando Montes, esposo de la convicta exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier, fue denegada.

RELACIONADAS

La pareja cumple sentencias en cárceles federales luego de que fueran encontrados culpables por un jurado por cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, en un presunto esquema de corrupción mediante el cual Charbonier y Montes se habrían apropiado de cerca de $100,000.

Posteriormente, los dos convictos acudieron al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para tratar de revertir los veredictos y condenas, con las defensas de Montes y Charbonier radicando sus respectivos informes de apelación.

María Milagros Charbonier (camisa gris) llega al Tribunal federal en Hato Rey junto a su abogado, Francisco Rebollo, para lo que fue el día número 12 del juicio en su contra y contra su esposo, Orlando Montes Rivera, por cargos de escenificar un esquema corrupto.La exrepresentante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) infló el salario de su ayudante, Frances Acevedo Ceballos, quien luego le entregaba parte de dicho salario a la exfuncionaria.Carreño Coll fijó la vista de lectura de sentencia para el 10 de abril, desde las 10:00 a.m. Los abogados de Charbonier Laureano y de Montes Rivera adelantaron que apelarán el veredicto.
1 / 10 | Fotos: así salió María Milagros Charbonier del Tribunal federal tras veredicto de culpabilidad. María Milagros Charbonier (camisa gris) llega al Tribunal federal en Hato Rey junto a su abogado, Francisco Rebollo, para lo que fue el día número 12 del juicio en su contra y contra su esposo, Orlando Montes Rivera, por cargos de escenificar un esquema corrupto. - David Villafañe/Staff

Por su parte, la Fiscalía federal solicitó una extensión de tiempo adicional para contestar ambos informes.

Las defensas de los convictos se opusieron, mientras que Montes radicó una moción solicitando la libertad bajo fianza durante la apelación.

“El apelante desea que su proceso de apelación se resuelva lo antes posible y considera que el caso será devuelto (al Tribunal Federal en San Juan) y se revocará debido a los múltiples errores resumidos en su escrito de apelación”, sostuvo Montes.

Agregó que “la prórroga solicitada por el Ministerio Público es injusta y no debe concederse, ya que le causaría un perjuicio real, ya que cree firmemente que está cumpliendo una condena por un juicio y una sentencia injustos”.

“Como alternativa, si este honorable tribunal considera conceder la prórroga excesivamente prolongada solicitada el Ministerio Público, el apelante solicita respetuosamente que se le conceda la libertad bajo fianza hasta que se resuelva definitivamente su apelación”, indica la moción de Montes.

Charbonier se molesta: “Yo soy la que estoy aquí juzgándome, no Dios”

Charbonier se molesta: “Yo soy la que estoy aquí juzgándome, no Dios”

Al ser increpada por alguien frente al tribunal federal, la exrepresentante del PNP pidió “respeto” mientras enfrenta juicio por alegada corrupción.

Además, señaló que “conceder la libertad bajo fianza en este caso parece ser la vía más humana y justa, ya que evitará que el apelante cumpla una condena y una pena que, según el expediente, debería prevalecer”.

Sin embargo, el lunes, tras considerar las posiciones de las partes, un panel de jueces concedió la extensión de 60 días, con fecha del 12 de enero, para que la Fiscalía federal entregue su informe de contestación.

Mientras, la “moción de libertad durante apelación de Orlando Montes Rivera es denegada”, agregó el panel apelativo.

En octubre pasado, Boston dejó entrever que el caso podría tener su vista argumentativa en febrero de 2026, pero está por verse si la proyección pudiera haberse afectado luego de que cambiara el fiscal asignado por el Departamento de Justicia federal.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
