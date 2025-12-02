Niegan durante apelación libertad bajo fianza a esposo de María Milagros “Tata” Charbonier

Una solicitud de libertad condicionada durante el proceso de apelación de Orlando Montes, esposo de la convicta exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier, fue denegada.

La pareja cumple sentencias en cárceles federales luego de que fueran encontrados culpables por un jurado por cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (“kickbacks”), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, en un presunto esquema de corrupción mediante el cual Charbonier y Montes se habrían apropiado de cerca de $100,000.

Posteriormente, los dos convictos acudieron al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para tratar de revertir los veredictos y condenas, con las defensas de Montes y Charbonier radicando sus respectivos informes de apelación.

Por su parte, la Fiscalía federal solicitó una extensión de tiempo adicional para contestar ambos informes.

Las defensas de los convictos se opusieron, mientras que Montes radicó una moción solicitando la libertad bajo fianza durante la apelación.

“El apelante desea que su proceso de apelación se resuelva lo antes posible y considera que el caso será devuelto (al Tribunal Federal en San Juan) y se revocará debido a los múltiples errores resumidos en su escrito de apelación”, sostuvo Montes.

Agregó que “la prórroga solicitada por el Ministerio Público es injusta y no debe concederse, ya que le causaría un perjuicio real, ya que cree firmemente que está cumpliendo una condena por un juicio y una sentencia injustos”.

“Como alternativa, si este honorable tribunal considera conceder la prórroga excesivamente prolongada solicitada el Ministerio Público, el apelante solicita respetuosamente que se le conceda la libertad bajo fianza hasta que se resuelva definitivamente su apelación”, indica la moción de Montes.

Además, señaló que “conceder la libertad bajo fianza en este caso parece ser la vía más humana y justa, ya que evitará que el apelante cumpla una condena y una pena que, según el expediente, debería prevalecer”.

Sin embargo, el lunes, tras considerar las posiciones de las partes, un panel de jueces concedió la extensión de 60 días, con fecha del 12 de enero, para que la Fiscalía federal entregue su informe de contestación.

Mientras, la “moción de libertad durante apelación de Orlando Montes Rivera es denegada”, agregó el panel apelativo.