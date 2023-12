Los pagos de $1,000 a $1,500 bisemanales que supuestamente hizo Frances Acevedo Ceballos mientras fungía como empleada de María Milagros “Tata” Charbonier Laureano no aparecen en los informes financieros que presentó la exrepresentante ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La Fiscalía federal presentó, durante el quinto día del juicio contra la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) y su esposo Orlando Montes Rivera, los informes financieros de Charbonier Laureano, entre 2015 a 2019, período que incluye años en los que se alega se fraguó el esquema de corrupción (2017-2020).

La evidencia presentada fue validada por el director auxiliar del área de auditoría de informes financieros de la OEG, Héctor Ramón Blaudell Viera, quien declaró, bajo juramento, que Charbonier Laureano no reportó, durante ese período, ingresos adicionales a su sueldo como representante como regalos o dinero en efectivo.

Sin embargo, la Fiscalía federal resaltó que Charbonier Laureano le infló el salario a su exempleada para que esta le pagara, presuntamente, unas comisiones ilegales de forma periódica. Como resultado, según la acusación, la exlegisladora recibió $100,000 durante el período de la alegada conspiración.

Como parte del testimonio de Blaudell, no solo quedaron evidenciados los ingresos que reportó o no la exrepresentante, sino que también se constató que Charbonier Laureano no pagaba las deudas de los préstamos estudiantiles y, en algunas instancias, tampoco las del Servicio de Rentas Internas (IRS).

Blaudell Rivera precisó ante la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll que Charbonier Laureano marcó “no” en el renglón de los informes correspondientes a regalos o reembolsos provenientes de amigos o familiares que excedieran los $250. El funcionario resaltó que Charbonier Laureano tampoco reportó ingresos provenientes de otras fuentes.

En el interrogatorio de la fiscal María L. Montañez Concepción salió a relucir que, entre el 2017 y 2020 Charbonier Laureano incluyó en los informes su salario ascendente a $73,775 anuales, así como los ingresos de su núcleo familiar, específicamente, el de su esposo Orlando Montes Rivera, el de su hijo, Orlando Gabriel Montes Charbonier, y el de su tía.

Montes Rivera y Montes Charbonier figuran como coacusados en el esquema, mientras que Acevedo Ceballos se declaró culpable.

De hecho, en las declaraciones juradas de ingresos extralegislativos correspondientes a los años 2017 al 2019 y sometidos ante la Cámara de Representantes, Charbonier Laureano precisó que “declaro que mi única fuente de ingreso… fue el salario correspondiente al cargo de legisladora”.

El informe correspondiente al año 2015 reveló que Charbonier Laureano tuvo un salario de $73,491, mientras que su hijo recibió un pago de Rehabilitación Vocacional de $360. También, la exrepresentante cuidó a su tía Amelia Laureano, quien devengó unos $12,000, aumentando el salario a $85,851 anual.

Para ese periodo, Charbonier Laureano tenía una cuenta en el Banco Popular, cuyo balance era de $16, y no pagó sus deudas de $37,943 con el IRS ni de un préstamo estudiantil que rondaba los $72,926. Sin embargo, pagaba con sus ingresos de la Cámara una tarjeta de crédito de American Express con un balance de $30,584.

Para el año fiscal 2016, los ingresos reportados por Charbonier Laureano ascendieron a $85,775, incluyendo $73,775 correspondientes a su salario como representante, mientras mantenía deudas de $99,000 y $72,926 en préstamos estudiantiles, $61,184 al IRS y $26,994 a la empresa American Express, según la evidencia presentada.

En tanto, en el 2017, los ingresos totales ascendieron a $167,439, incluyendo $70,664 correspondientes al sueldo de su esposo, quien comenzó a trabajar en el Fondo el Seguro del Estado. La evidencia señala que Montes Rivera no registró ingresos durante los períodos del 2015 al 2016.

Durante el término de 2017, Charbonier Laureano no pagó las deudas de $72,926 y $99,000 correspondientes a los préstamos estudiantiles, pero sí pasó $1,200 en relación a su deuda con el IRS, que se redujo a $59,984. “Para este año se reportó $242,175 en deudas”, dijo el testigo, a preguntas de la Fiscalía.

En cambio, en el 2018, la exlegisladora tuvo los mismos ingresos, de $73,775 anuales. Para este año, las deudas rondaban los $243,196, pero la exrepresentante no realizó pagos por concepto de préstamos estudiantiles. Además, tenía una deuda con el IRS de $58,784 y su tarjeta de crédito tenía un balance de $45,124.

Finalmente, en el 2019, los ingresos totales de la unidad familiar fueron de $156,439, mientras se registraban deudas de $240,251, incluyendo $57,504 del IRS, a la cual le realizó un pago de sobre $1,200, mientras debía $45,124 a la tarjeta de crédito de American Express, pero pagó alrededor de $44,994 con su salario.

“La importancia de estos informes es poder monitorear que el funcionario público está llevando un estilo de vida acorde con el salario que está recibiendo”, precisó.

Tracto de transacciones bancarias

Por su parte, Arnold Rivera Agosto, procesador de transacciones entre bancos desde hace 35 años y empleado de First Bank, explicó que las transacciones bancarias se envían a un servidor del banco y luego el mismo sistema se encarga de la distribución en las distintas filiales de la institución.

Agregó que, en el caso de las transacciones de depósito directo, se realizan mediante un servidor del banco de First Bank y se procesan en otro servidor en el estado de Milwaukee. Así las cosas, se presentaron estados de cuenta de Acevedo Ceballos, donde constaban distintas transacciones, entre ellas una del 25 de julio de 2019 por $2,017.60, según lo presentado por la Fiscalía.

En tanto, el agente especial Israel Simón, del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), experto en polígrafos y quien participa en allanamientos, resumió el procedimiento para entrar a una residencia, así como los protocolos de seguridad y demás.

Precisó que su equipo se encargó de incautar dispositivos electrónicos en la residencia de Charbonier Laureano, donde se ocupó una computadora Macintosh y un iPad en la sala. Como evidencia de esto, la Fiscalía federal presentó una foto tomada al equipo y le entregó una bolsa al testigo, quien dijo que fue la que usaron ese día.

“Una vez tenemos el equipo incautado, lo llevamos al grupo de recolección de evidencia y nos aseguramos que llenen esta lista con el nombre de lo incautado y quien lo recogió”, agregó.

Con estos testigos, suman ya 10 las personas que han declarado en el proceso judicial contra la exlegisladora que arrancó el pasado lunes, 11 de diciembre.

El juicio continuará el próximo lunes, 18 de diciembre, de 9:00 a.m. a 1:00 de la tarde.