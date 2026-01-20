Opinión
Nuevo aplazamiento a comparecencia de congresista de Florida acusada de fraude con fondos del COVID-19

Sheila Cherfilus-McCormick está acusada de malversar $5 millones en fondos federales

20 de enero de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El abogado defensor David Oscar Markus dijo al juez que las finanzas de Cherfilus-McCormick eran complicadas, pero que confiaba en que podrían llegar a un acuerdo para contratar a un abogado antes de la fecha de comparecencia del próximo mes. (Terry Renna)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami- Un juez federal en Miami reprogramó una vez más una audiencia el martes para que una congresista de Florida acusada de conspirar para robar $5 millones en fondos federales para desastres COVID-19 pueda finalizar su equipo legal.

La juez Enjoliqué A. Lett accedió a la petición de la diputada Sheila Cherfilus-McCormick de dos semanas más, trasladando la comparecencia al 3 de febrero. Los fiscales no se opusieron.

El abogado defensor David Oscar Markus dijo al juez que las finanzas de Cherfilus-McCormick eran complicadas, pero que confiaba en que podrían llegar a un acuerdo para contratar a un abogado antes de la fecha de comparecencia del próximo mes. La comparecencia de la congresista estaba prevista para finales de diciembre, pero fue aplazada para el martes.

Markus y Cherfilus-McCormick declinaron hablar con los periodistas antes o después de la vista del martes, pero ella ha mantenido su inocencia desde que se anunciaron los cargos el año pasado.

Cherfilus-McCormick, demócrata, se ha declarado inocente. Se enfrenta a 15 cargos federales que la acusan de robar fondos que se habían pagado en exceso a la empresa sanitaria de su familia, Trinity Healthcare Services, en 2021, antes de que fuera elegida congresista. La empresa tenía un contrato para inscribir a personas en las vacunas COVID-19.

Cherfilus-McCormick fue detenida en noviembre y puesta en libertad bajo fianza de $60,000. Además de la fianza, el juez dijo que Cherfilus-McCormick debe entregar su pasaporte personal, y sólo se le permite viajar entre Florida, Washington, D.C., Maryland y el Distrito Este de Virginia.

Se le ha permitido conservar su pasaporte del Congreso para desempeñar determinadas funciones de su trabajo.

Según la acusación federal, los fiscales dijeron que a los dos meses de recibir los fondos en 2021, se habían gastado más de 100.000 dólares en un anillo de diamantes amarillos de 3 quilates para la congresista.

La empresa de atención sanitaria propiedad de la familia de Cherfilus-McCormick había recibido pagos a través de un contrato de personal de vacunación COVID-19, dice la acusación. Su hermano, Edwin Cherfilus, solicitó $50.000, pero recibieron por error 5 millones y no devolvieron la diferencia.

Los fiscales dijeron que los fondos recibidos por Trinity Healthcare se distribuyeron a varias cuentas, incluidas las de amigos y familiares, que luego hicieron donaciones a la campaña de Cherfilus-McCormick para el Congreso.

Cherfilus-McCormick ganó unas elecciones especiales en enero de 2022 para representar al distrito 20 de Florida, que incluye partes de los condados de Broward y Palm Beach, tras la muerte del representante Alcee Hastings en 2021.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
