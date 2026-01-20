Nuevo aplazamiento a comparecencia de congresista de Florida acusada de fraude con fondos del COVID-19

Miami- Un juez federal en Miami reprogramó una vez más una audiencia el martes para que una congresista de Florida acusada de conspirar para robar $5 millones en fondos federales para desastres COVID-19 pueda finalizar su equipo legal.

La juez Enjoliqué A. Lett accedió a la petición de la diputada Sheila Cherfilus-McCormick de dos semanas más, trasladando la comparecencia al 3 de febrero. Los fiscales no se opusieron.

El abogado defensor David Oscar Markus dijo al juez que las finanzas de Cherfilus-McCormick eran complicadas, pero que confiaba en que podrían llegar a un acuerdo para contratar a un abogado antes de la fecha de comparecencia del próximo mes. La comparecencia de la congresista estaba prevista para finales de diciembre, pero fue aplazada para el martes.

Markus y Cherfilus-McCormick declinaron hablar con los periodistas antes o después de la vista del martes, pero ella ha mantenido su inocencia desde que se anunciaron los cargos el año pasado.

Cherfilus-McCormick, demócrata, se ha declarado inocente. Se enfrenta a 15 cargos federales que la acusan de robar fondos que se habían pagado en exceso a la empresa sanitaria de su familia, Trinity Healthcare Services, en 2021, antes de que fuera elegida congresista. La empresa tenía un contrato para inscribir a personas en las vacunas COVID-19.

Cherfilus-McCormick fue detenida en noviembre y puesta en libertad bajo fianza de $60,000. Además de la fianza, el juez dijo que Cherfilus-McCormick debe entregar su pasaporte personal, y sólo se le permite viajar entre Florida, Washington, D.C., Maryland y el Distrito Este de Virginia.

Se le ha permitido conservar su pasaporte del Congreso para desempeñar determinadas funciones de su trabajo.

Según la acusación federal, los fiscales dijeron que a los dos meses de recibir los fondos en 2021, se habían gastado más de 100.000 dólares en un anillo de diamantes amarillos de 3 quilates para la congresista.

La empresa de atención sanitaria propiedad de la familia de Cherfilus-McCormick había recibido pagos a través de un contrato de personal de vacunación COVID-19, dice la acusación. Su hermano, Edwin Cherfilus, solicitó $50.000, pero recibieron por error 5 millones y no devolvieron la diferencia.

Los fiscales dijeron que los fondos recibidos por Trinity Healthcare se distribuyeron a varias cuentas, incluidas las de amigos y familiares, que luego hicieron donaciones a la campaña de Cherfilus-McCormick para el Congreso.