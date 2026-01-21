Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican 19 cargos contra dueña de un hogar clandestino

La mujer prestó la fianza de $89,000 que se le fijó luego de que una jueza del Tribunal de Carolina encontrara causa en su contra

21 de enero de 2026 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia radicó hoy, miércoles, 19 cargos contra la dueña y operadora de un hogar clandestino.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó a través de un comunicado de prensa que contra Jaime Navarro, dueña del hogar Manos de Dios, se presentaron cargos por explotación financiera, apropiación ilegal, negligencia, maltrato, fraude y operar un establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada sin la licencia correspondiente.

La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Beatriz Varela Rios, encontró causa en todos los cargos imputados y le fijó una fianza de $89 mil, la cual fue prestada.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 4 de febrero de 2026.

La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte, junto al Agente Ricardo Del Valle Vélez, ambas de la MFCU del DJ.

Según la agencia, la investigación realizada reveló que entre el período que comprende finales del año 2023 hasta el mes de abril de 2025, “de manera temeraria Navarro operó un hogar o establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los adultos allí ubicados. Este acto por parte de Navarro fue uno imprudente y contrario a la ley, por cuanto previamente ya conocía de las consecuencias que conllevaba operar un hogar sin obtener previamente la licencia del Departamento de la Familia”.

Conforme la investigación realizada, Navarro operó el establecimiento en dos direcciones distintas: Urbanización Mansiones de Carolina, Calle Yaurel PP-13, en el municipio de Carolina, durante los años 2023 hasta finales de 2024 y Calle 7, número 10 en el Barrio Saint Just en Trujillo Alto, desde finales del año 2024 hasta el 7 de abril de 2025.

En el mes de marzo de 2025, tras una orden emitida por el Tribunal de Carolina, se intervino en el hogar y se reubicó a una primera adulta mayor. Luego, el 7 de abril de 2025, durante un operativo realizado por el Departamento de la Familia, se da con el paradero de otros dos adultos mayores, junto con la asistencia de la Policía de Puerto Rico.

Como parte del protocolo del Departamento de la Familia, una vez un adulto mayor es egresado de un establecimiento debe pasar por la sala de emergencias para evaluación física. De la investigación realizada surge que los adultos mayores estuvieron expuestos a un patrón de negligencia en el cuidado por parte de Navarro, lo cual redundó en un riesgo a la salud e integridad física de los adultos mayores.

“La protección de nuestros adultos mayores es una prioridad ineludible del Departamento de Justicia. No toleraremos que personas sin escrúpulos se aprovechen de una población vulnerable mediante esquemas ilegales que ponen en riesgo su salud, su dignidad y su seguridad. Continuaremos utilizando todas las herramientas que nos provee la ley para procesar con firmeza a quienes violen la confianza pública y atenten contra los derechos de nuestros adultos mayores”, expresó la secretaria Gómez Torres, quien destacó la agilidad y responsabilidad del equipo de trabajo de la MFCU, para investigar y radicar los cargos tras un referido de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

