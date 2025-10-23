Opinión
23 de octubre de 2025
80°nubes rotas
Radican cargos contra sospechoso de asesinato en Bayamón

Supuestamente fue baleado por decirle al presunto pistolero que bajara la velocidad

23 de octubre de 2025 - 8:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que le ocuparon un arma de fuego al sospechoso del crimen. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades presentarán cargos este jueves por el asesinato de un joven este pasado lunes en Bayamón.

La víctima fue identificada como Julio A. Andino, de 20 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:56 p.m., frente al edificio 8 del residencial Brisas de Bayamón.

De acuerdo con la pesquisa, Andino se encontraba frente a la entrada del residencial cuando le indicó a un vehículo que el área no era una autopista.

Poco después, el auto realizó un viraje, regresó y se detuvo frente a Andino. Según la investigación, en ese momento alguien le hizo varios disparos desde el asiento del pasajero, causándole la muerte en el acto.

La pesquisa de la División de Homicidios llevó a los agentes hasta un joven de 21 años, quien posee expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El joven fue arrestad y se le ocupó un arma de fuego, quedando bajo custodia mientras que el fiscal Carlos Rodríguez ordenó la radicación de cargos este jueves.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
