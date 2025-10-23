Radican cargos contra sospechoso de asesinato en Bayamón

Las autoridades presentarán cargos este jueves por el asesinato de un joven este pasado lunes en Bayamón.

La víctima fue identificada como Julio A. Andino, de 20 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:56 p.m., frente al edificio 8 del residencial Brisas de Bayamón.

De acuerdo con la pesquisa, Andino se encontraba frente a la entrada del residencial cuando le indicó a un vehículo que el área no era una autopista.

Poco después, el auto realizó un viraje, regresó y se detuvo frente a Andino. Según la investigación, en ese momento alguien le hizo varios disparos desde el asiento del pasajero, causándole la muerte en el acto.

La pesquisa de la División de Homicidios llevó a los agentes hasta un joven de 21 años, quien posee expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas.