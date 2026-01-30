Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos por atroz caso en Toa Baja: menor acusa a su familia de maltrato y cautiverio

La adolescente de 17 años logró escapar y pedir ayuda, según las autoridades

30 de enero de 2026 - 10:55 AM

Updated At

Actualizado el 30 de enero de 2026 - 11:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los efectos de la crisis económica ha perjudicado de lleno al sector de la abogacía. (Shutterstock)
La vista de Regla 6 será en el Tribunal de Bayamón.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Las autoridades radicarán este viernes cargos en el Tribunal de Bayamón contra una familia denunciada por una menor de 17 años que alega fue víctima de un atroz patrón de maltrato y cautiverio en Toa Baja.

RELACIONADAS

La Policía de Puerto Rico obtuvo una orden de allanamiento, que fue diligenciada en la noche del jueves en una residencia de la urbanización Las Colinas, como parte de la investigación sobre el caso.

“En horas de la noche se emitió una orden de allanamiento y se levantaron piezas de evidencia”, indicó el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Las piezas de evidencia ocupadas en la residencia serán enviadas a la sede del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el análisis correspondiente. De momento, no se ha revelado cuáles fueron los objetos ocupados.

“Este es un trabajo que se está haciendo en equipo interagencialmente para la radicación de cargos”, precisó Negrón, cuando El Nuevo Día le preguntó si contaban con evidencia sólida para sostener el caso.

La denuncia ocurrió a eso de las 4:00 p.m., del miércoles, 28 de enero, cuando la menor llegó hasta una farmacia Walgreens frente a la urbanización Las Colinas en el mencionado municipio. Allí, pidió ayuda.

Acto seguido, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre la situación. Esto provocó que agentes de la Policía se movilizaran en una patrullada hasta el lugar.

“Al presentarse la patrulla, esta manifiesta que estaba siendo víctima de maltrato; se inicia el protocolo, es llevada a recibir atención médica y, cuando se sigue investigando, esto resulta en el arresto de cinco personas: papá, madrastra y tres hermanastras”, dijo.

Cuestionado sobre si se ha entrevistado a otros familiares y vecinos de la urbanización donde se alega ocurrieron los hechos, respondió: “Claro, lo suficiente para poder radicar (el caso) en el día de hoy”.

Aunque Negrón no ofreció detalles específicos sobre la denuncia de la menor contra su familia debido a que la investigación continúa en curso, una fuente de El Nuevo Día reveló los escalofriantes detalles del caso.

Según el testimonio de la adolescente, presuntamente, la mantenían encerrada en una habitación, obligándola a hacer sus necesidades en cubos y botellas de agua, y apenas permitiéndole bañarse una vez por semana.

La joven también relató que supuestamente solo comía una vez al día, y en ocasiones pasó hasta dos días sin ingerir alimentos. Cuando logró escapar, esta habría manifestado que no comía desde hace cuatro días.

La madre de la menor, según supo este medio, se encuentra en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, se desconocen mayores detalles al respecto.

No obstante, el licenciado Antonio Figueroa, representante legal de la familia involucrada, rechazó a preguntas de periodistas los señalamientos que la menor presentó ante la Policía contra los sospechosos.

Figueroa indicó que no es la primera vez que esta menor realiza unos señalamientos como estos, que en el pasado, lo había hecho también y se demostró que era mentira. “Eso se va a demostrar”, comentó.

En las afueras de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Bayamón, confirmó además que buscará poder interrogar ante la corte a la menor para demostrar que las alegaciones son falsas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadBayamónMaltrato de menores
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: