“La intervención y la demanda tienen “en común una cuestión de hecho o de derecho”, como requiere la Regla 21.2. La intervención está dirigida exclusivamente a lo que se alega en los párrafos citados arriba. No se presentan otros asuntos. Por tanto, trata sobre los mismos hechos alegados en la demanda", agrega el documento en poder de El Nuevo Día .

“No requiere argumentación el que en un pleito de la atención mediática que genera este, el tipo de alegaciones que se han citado arriba sobre personas que no están en el pleito afectan la reputación y los negocios de la parte que solicita intervención”, plantearon los licenciados.

“Se está alegando que no pagó un préstamo de $1,000,000, que fue negligente en la venta de un catálogo causando pérdidas millonarias, que cobró comisiones desde la cárcel, que se pagó a sí mismo $27 millones. Hay, por tanto, claramente un interés que amerita protección. Sin la presencia de la parte interventora en el pleito, dicho interés quedaría afectado”, dijeron.

Sobre la venta del catálogo musical y las alegaciones de que fue un acto negligente que ha ocasionado pérdidas millonarias, los abogados señalaron que, “al no estar en el pleito, la parte interventora no tendría la oportunidad de presentar evidencia, peritos, testimonios, no podría confrontar al demandante en deposición y en el Tribunal, para derrotar esa alegación que afecta su reputación y su negocio”.