Se declara culpable coacusada en caso de Anaudi Hernández

“Desde aproximadamente el año 2012 hasta aproximadamente el año 2013, en el Distrito de Puerto Rico, Marielis Falcón Nieves, la acusada, teniendo conocimiento de la comisión real de un delito grave contemplado por un tribunal de los Estados Unidos, a saber, extorsión mediante temor a un perjuicio económico, ocultó dicho delito al facilitar comunicaciones entre la víctima y un empleado de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), y no lo dio a conocer lo antes posible a un juez u otra autoridad civil o militar de los Estados Unidos”, dice el acuerdo de culpabilidad en poder de este medio.

De acuerdo al documento, la pena máxima establecida por ley para el delito imputado en el Cargo Uno es un término de prisión no mayor de tres años, una multa que no exceda los $250,000 y un período de libertad supervisada no mayor de un año.