NoticiasTribunales
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a 57 meses de prisión a hombre por fraude bancario de sobre $680,000

Melvin E. Rivera-Oliveras ejecutó un plan que involucró más de $7 millones en intentos de reembolso fraudulento

13 de febrero de 2026 - 9:56 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue sentenciado a 57 meses de prisión federal por su participación en un esquema de fraude bancario que involucró más de $7 millones en intentos de reembolso fraudulento y la obtención ilegal de sobre $680,000.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, María Antongiorgi Jordan, también ordenó que el convicto, identificado como Melvin E. Rivera Oliveras, cumpla cinco años de libertad supervisada y pague restitución.

Según Fiscalía federal, documentos judiciales mostraron que, entre 2020 y 2025, Rivera Oliveras ejecutó un esquema para defraudar a múltiples instituciones financieras aseguradas federalmente en Puerto Rico, al intentar reembolsos fraudulentos por más de $7 millones con múltiples tarjetas de débito en empresas que administraba y operaba, utilizando sistemas de punto de venta (POS).

Las autoridades indicaron que el convicto utilizó la empresa Rossy Sport Bar Panorámico, LLC para perpetrar el esquema de fraude. La compañía se declaró culpable y fue sentenciada el 15 de enero de este año.

De acuerdo con la investigación, tras adquirir sistemas POS, Rivera Oliveras realizó más de 20 transacciones fraudulentas de reembolso, con las que obtuvo ilegalmente más de $680,000.

La Fiscalía federal indicó que Rivera-Oliveras había sido previamente convicto y cumplió pena de cárcel por delitos graves relacionados con falsificación, hurto y apropiación ilegal de fondos.

El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y procesado por la fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy, de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
