Luis Antonio Cádiz Martínez, coacusado por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, testificó hoy, miércoles, que se encontró con Félix Verdejo Sánchez en cuatro ocasiones, el 28 de abril de 2021 -un día antes del feminicidio- para idear un plan con el que buscaban hacerla perder el embarazo y para planificar su eventual asesinato.

El testigo estrella de la fiscalía, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez y admitió culpa en noviembre, se sentó, por primera vez, en la silla de los testigos en la sala tres del Tribunal Federal de San Juan para contestar preguntas del fiscal federal Jonathan Gottfried, en la continuación del juicio contra el exboxeador .

Primer encuentro

Según su testimonio, el primer encuentro se dio durante la madrugada, en lo que identificó como el “gazebo” del residencial Luis Llorens Torres, el complejo de vivienda pública, donde Cádiz Martínez vivía junto a su madre y su hermano Ricardo Cádiz Martínez.

Durante la conversación que tuvieron en ese momento, Verdejo Sánchez le indicó que tenía problemas con su esposa, porque se había enterado que había embarazado a otra mujer. Aunque en ese momento no identificó a Rodríguez Ortiz, el exboxeador le pidió ayuda para hacerla abortar. Pese a que Cádiz Martínez alegó en ese entonces no tener conocimiento porque “nunca había experimentado algo así”, le dijo a Verdejo Sánchez que el aborto se podía provocar con pastillas o drogas.

Verdejo Sánchez procedió a decirle que “iba a pasar mañana por mí, que comprara lo que tuviera que comprar”, aseguró Cádiz Martínez.

Segundo encuentro

Los coacusados se volvieron a encontrar, esa mañana del 28 de abril, en el gazebo del residencial Luis Llorens Torres, luego de que Cádiz Martínez comprara tres bolsas de heroína, por $9, en el punto de drogas que ubicaba detrás de su casa en el residencial, la cocinara en una cuchara de metal con agua y la pusiera en una jeringuilla. Posteriomente, abordaron la guagua Dodge Durango de Verdejo Sánchez, Cádiz Martínez le entregó la jeringuilla envuelta en una servilleta y se dirigieron al residencial Villa Esperanza para buscar a Keishla.

“Tratar de que ella abortara al bebé”, dijo Cádiz Martínez, a preguntas del fiscal Gottfried sobre el motivo de buscar a Rodríguez Ortiz en su casa. El plan, según testificó, era “tan pronto ella se montara en la guagua, hablar con ella”, pero no tenían un plan definido de qué harían después, o sea, cómo le inyectarían la heroína.

Al llegar al residencial donde vivía la víctima, Verdejo Sánchez no pudo establecer contacto con Rodríguez Ortiz, por lo que “entramos y cuando pasamos por donde Keishla parqueaba el carro no estaba. Cuando salimos había una persona que saluda a Félix y las palabras de Félix fueron: yo espero que si pasa algo no piensen que fui yo”, relató Cádiz Martínez.

Luego, buscaron un laboratorio cercano al residencial para que Rodríguez Ortiz se hiciera una prueba de embarazo, pero no lo encontraron. En un estacionamiento, Verdejo Sánchez llamó -a través de un celular Android- a Keishla y esta le indicó que se estaba haciendo las uñas, por lo que se dirigieron al lugar donde estaba, pero tampoco la encontraron, dado a que la mujer iba directamente a buscar a su sobrino.

En ese momento, Verdejo Sánchez le dijo a Cádiz Martínez que tenía que encontrar a Keishla antes del 1 de mayo, pues ese día era el cumpleaños de su sobrino, y le contaría a su familia que estaba embarazada.

Ante esto, Cádiz Martínez aseguró haberle dicho “que lo deje así, que enfrente sus consecuencias, que sea un hombre”, a lo que Verdejo Sánchez le respondió “que no, que él tiene que hacer algo, que él no quiere perder a su familia”.

Luego de este intercambio, pese a que “todavía no tenían un plan dicho”, Verdejo Sánchez manejó al puente Teodoro Moscoso para ver la ubicación de las cámaras de seguridad. Al divisarlas, regresaron al residencial Luis Llorens Torres, y compartieron un sándwich.

Tercer encuentro

El dúo se reencontró, por tercera vez, en el negocio de lavado de carros que tenía Cádiz Martínez, a eso de las 4:00 p.m. Según el testimonio, en ese momento, el exboxeador habló con la víctima por teléfono y coordinó verla a las 7:00 a.m. del 29 de abril de 2021.

Al terminar la llamada, Verdejo Sánchez miró al coacusado y le dijo: “Todo está ready”.

Cuarto encuentro

Verdejo Sánchez volvió, por cuarta ocasión al residencial Luis Llorens Torres, para planificar junto con Cádiz Martínez lo que harían al próximo día. “Introducir la droga, amarrarla y luego tirarla”, explicó sobre lo que harían la mañana siguiente.

Para amarrarla, Cádiz Martínez contaba con unos alambres de metal, dado a que trabajaba en construcción previo a tener su negocio. Prosiguió a partirlo en tres pedazos y lo puso en la guagua de Verdejo Sánchez. También, Cádiz Martínez testificó que encontró un bloque de cemento, al lado de un zafacón, y lo ubicó en la carpa donde tenía su car wash.

A preguntas sobre por qué decidió ayudarlo, Cádiz Martínez aseguró “No sé, por aparentar ser leal. [...] De verdad que no sé porque lo hice”.

Mientras Cádiz Martínez daba su testimonio, la madre y hermana de la víctima, Keila Ortiz y Bereliz Rodríguez, se mostraron afectadas por momentos. Particularmente la progenitora de Keishla se vio llorosa, negando con la cabeza y dándose en el muslo, en gesto de evidente frustración. Asimismo, José Antonio Rodríguez y Jonathan Román, padre y hermano de la joven de 27 años, se avistaron cabizbajos.

El interrogatorio directo al coacusado continuará mañana, jueves, a partir de las 9:00 a.m.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

El gran jurado acusó, además, a Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez, y admitió culpa en noviembre, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.

La cooperación de Cádiz Martínez con las autoridades fue confirmada por el abogado criminalista Edwin Prado, quien reveló que fue contactado por él para que le coordinara la forma en que informaría a las autoridades sobre lo ocurrido.