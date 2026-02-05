Tras las rejas mujer imputada por el asesinato de su hija de 3 años en 2022

Una mujer de Mayagüez deberá enfrentar cargos criminales por la muerte de su hija de tres años en hechos ocurridos en marzo de 2022.

Según una comunicación escrita del Departamento de Justicia, la jueza Dayra Infante, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Glorimar Nieves López, de 35 años, por asesinato en primer grado. La togada le fijó una fianza de $1.5 millones, supervisión electrónica y restricción domiciliaria, mas la mujer no pudo pagar la misma, por lo que quedó sumariada hasta la vista preliminar, pautada para el 18 de febrero.

Los hechos que se le imputan a Nieves López ocurrieron el 5 de marzo de 2022, en el complejo de vivienda pública Luis Lloréns Torres, en San Juan, donde la mujer, quien es madre de la menor occisa, presuntamente la golpeó hasta causarle la muerte.

La menor fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del residencial, donde se certificó su muerte.

Nieves López había indicado a las autoridades que la menor estaba enferma al momento de su muerte, pero la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluyó que la causa del deceso fue un trauma abdominal, según confirmó posteriormente la Policía, quien comenzó a investigar el caso como un homicidio.