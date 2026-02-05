Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas mujer imputada por el asesinato de su hija de 3 años en 2022

Glorimar Nieves López, de 35 años, no pudo prestar la fianza de $1.5 millones, por lo que quedó sumariada hasta la vista preliminar

5 de febrero de 2026 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza Dayra Infante, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Glorimar Nieves López, de 35 años, por asesinato en primer grado (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer de Mayagüez deberá enfrentar cargos criminales por la muerte de su hija de tres años en hechos ocurridos en marzo de 2022.

Según una comunicación escrita del Departamento de Justicia, la jueza Dayra Infante, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Glorimar Nieves López, de 35 años, por asesinato en primer grado. La togada le fijó una fianza de $1.5 millones, supervisión electrónica y restricción domiciliaria, mas la mujer no pudo pagar la misma, por lo que quedó sumariada hasta la vista preliminar, pautada para el 18 de febrero.

Los hechos que se le imputan a Nieves López ocurrieron el 5 de marzo de 2022, en el complejo de vivienda pública Luis Lloréns Torres, en San Juan, donde la mujer, quien es madre de la menor occisa, presuntamente la golpeó hasta causarle la muerte.

La menor fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del residencial, donde se certificó su muerte.

Nieves López había indicado a las autoridades que la menor estaba enferma al momento de su muerte, pero la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) concluyó que la causa del deceso fue un trauma abdominal, según confirmó posteriormente la Policía, quien comenzó a investigar el caso como un homicidio.

En ese momento, la mujer también tenía un bebé de 10 meses y dos niños, de siete y nueve años. Todos los menores fueron removidos y puestos bajo la custodia del Departamento de la Familia.

Agustín Criollo Oquero
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
