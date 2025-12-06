Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal cita a los dos testigos cooperadores en el caso contra Wanda Vázquez

El juez de distrito Francisco Besosa señaló una nueva vista de estatus de los procedimientos para el 16 de diciembre

6 de diciembre de 2025 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una fotografía de archivo de John Blakeman. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Los dos testigos cooperadores en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced fueron citados a una vista que se celebrará el 16 de diciembre ante el el juez de distrito Francisco Besosa.

RELACIONADAS

Besosa emitó la orden el 5 de diciembre relacionado al caso contra John Blakeman, exasesor de Vázquez Garced, y Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, el banco presidido por Julio Herrera Velutini.

La vista de estatus se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en la sala 4. Besosa no especificó, en la orden, el motivo de la audiencia o si responde a una petición de las partes. Blakeman y Díaz, quienes son pareja, se declararon culpables, pero no han sido sentenciados.

Blakeman y Díaz acordaron cooperar con la Fiscalía federal en el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Mark Rossini, consultor y exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Sin embargo, Blakeman y Díaz no declararon en el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini luego que el trío de acusados alcanzaron, en agosto, acuerdos de culpabilidad por una violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA).

Blakeman y Díaz se declararon culpables ante el Tribunal federal de un cargo grave de conspiración para cometer sobornos con fondos federales y de participar en un esquema de comisiones ilegales o kickbacks.

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

“Yo no cogí ni un centavo”: el mensaje de Wanda Vázquez tras declararse culpable

¿La traicionaron? Tras salir del Tribunal Federal, así respondió al convertirse en la primera exgobernadora en la historia de Puerto Rico en ser convicta.

El caso contra la exgobernadora data de agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría.

Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos originales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por un solo cargo por violación a la Ley FECA.

Actualmente, todos esperan su sentencia. Vázquez Garced y Rossini serán sentenciados el 8 de enero de 2026, mientras que Herrera Velutini enfrentará su sentencia el 29 de ese mes. La jueza de distrito Silvia Carreño Coll presidirá las tres vistas de lectura de sentencia.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal Wanda Vázquez Garced
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: