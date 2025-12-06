Tribunal cita a los dos testigos cooperadores en el caso contra Wanda Vázquez
El juez de distrito Francisco Besosa señaló una nueva vista de estatus de los procedimientos para el 16 de diciembre
6 de diciembre de 2025 - 2:05 PM
6 de diciembre de 2025 - 2:05 PM
Los dos testigos cooperadores en el caso federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced fueron citados a una vista que se celebrará el 16 de diciembre ante el el juez de distrito Francisco Besosa.
Besosa emitó la orden el 5 de diciembre relacionado al caso contra John Blakeman, exasesor de Vázquez Garced, y Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, el banco presidido por Julio Herrera Velutini.
La vista de estatus se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en la sala 4. Besosa no especificó, en la orden, el motivo de la audiencia o si responde a una petición de las partes. Blakeman y Díaz, quienes son pareja, se declararon culpables, pero no han sido sentenciados.
Blakeman y Díaz acordaron cooperar con la Fiscalía federal en el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Mark Rossini, consultor y exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Sin embargo, Blakeman y Díaz no declararon en el caso contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini luego que el trío de acusados alcanzaron, en agosto, acuerdos de culpabilidad por una violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA).
Blakeman y Díaz se declararon culpables ante el Tribunal federal de un cargo grave de conspiración para cometer sobornos con fondos federales y de participar en un esquema de comisiones ilegales o kickbacks.
El caso contra la exgobernadora data de agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.
Las autoridades federales sostuvieron que Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, junto a otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría.
Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos originales fueron archivados y se presentó una nueva acusación por un solo cargo por violación a la Ley FECA.
Actualmente, todos esperan su sentencia. Vázquez Garced y Rossini serán sentenciados el 8 de enero de 2026, mientras que Herrera Velutini enfrentará su sentencia el 29 de ese mes. La jueza de distrito Silvia Carreño Coll presidirá las tres vistas de lectura de sentencia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: