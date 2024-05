Tribunal de Apelaciones valida selección de empresa a cargo de las pruebas CRECE

La empresa Learn Aid , que participó del RFP, solicitó una revisión administrativa de la decisión y, tras recibir una decisión adversa, recurrió al Apelativo para argumentar que la Oficina Central de Compras, Obligaciones y Adjudicación de Fondos de Educación erró en su evaluación, en varias instancias, al conceder a Pearson el contrato para la administración de las pruebas. Entre sus argumentos, Learn Aid detalló que Pearson incumplió con la entrega de información financiera requerida, tanto a la empresa local como su matriz. Asimismo, reclamó que Educación permitió la entrega de documentos de entidades no autorizadas a llevar a cabo negocios en Puerto Rico y que la puntuación otorgada a Pearson no le correspondía.

“Learn Aid intentó, en etapa de reconsideración, modificar su propuesta para bajar su oferta económica, pero ello no se contemplaba en el procedimiento publicado para este RFP y, por ello, no se le aceptó dicho intento. La propuesta final de cada parte tenía que ser la realizada el 29 de diciembre de 2023, conforme el RFP, y fue totalmente improcedente de Learn Aid intentar, en etapa de reconsideración, hacer una nueva negociación, actuación que no indicó en su solicitud de Revisión Administrativa que aquí atendemos”, estableció el Apelativo.