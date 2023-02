El Tribunal de Humacao descalificó al abogado criminalista Jorge Gordon y su bufete de representar legalmente a Delwin Berríos Navarro, alías Tuntún, contra quien pesan cargos de asesinato en primer grado.

La jueza superior Marieli Rosario Figueroa, declaró “ha lugar la solicitud de descalificación del Lcdo. Jorge Gordon Menéndez y la descalificación imputada del Bufete Gordon & Cameron LLC, presentada por el Ministerio Público”.

La jueza encontró que Gordon no podía representar a Berríos Navarro porque previamente se identificó como abogado de Kevin Rodríguez Hernández, alias “Panda”.

Rodríguez Hernández es el testigo principal de la fiscalía en el caso contra Berríos Navarro, quien presuntamente era el líder de una banda criminal vinculada a sobre ocho asesinatos ocurridos en Humacao, Yabucoa y San Lorenzo, según las autoridades.

Gordon enfrenta otra solicitud de descalificación en el Tribunal de Bayamón, donde la fiscalía objetó su reciente petición para representar al testigo estrella del Ministerio Público en el juicio contra los acusados por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero en Guaynabo.

De acuerdo con la resolución, aunque Gordon no llegó a tener contacto con Rodríguez Hernández antes de que decidiera cooperar con las autoridades, “se anunció ante varios funcionarios” como su abogado, ofreciendo información detallada de su identificación y datos sobre el arresto, en gestiones que realizó durante más de un día.

“¿Quién realiza todos estos trámites y acciones afirmativas por una persona desconocida o que no es su cliente? Encontramos altamente improbable que de todo lo descrito en el párrafo anterior no se haya configurado una relación abogado-cliente entre el Lcdo. Gordon Menéndez y el señor Rodriguez Hernández. Debemos recordar expresiones hechas por el Tribunal Supremo: ‘nosotros los jueces no podemos ser tan ingenuos para creer cosas que nadie más creería’”, indica la resolución judicial.

Agregó que “el licenciado creó por sí mismo la apariencia de que era el abogado del señor Rodríguez Hernández, lo cual es base suficiente para la aplicación” del Canon 38 de los Cánones de Ética de la Abogacía en Puerto Rico.

Mientras, determinó que -procede la descalificación a la luz de la normativa del Canon 21 de “representación sucesiva adversa”.

“No cabe dudas de que la relación entre el señor Rodríguez y el Lcdo. Gordon Méndez están íntimamente relacionadas con la posible representación entre el Lcdo. Gordon Méndez y el señor Berríos Navarro”, apuntó la jueza.

“La razón es delicada, pero simple, el señor Kevin Rodríguez Hernández es el testigo principal en el caso que se lleva en contra del señor Delwin Berríos Navarro”, expuso.

Añadió que “resulta diáfano que la representación de un testigo en un caso criminal y la posterior representación del acusado durante el mismo caso satisface el criterio de representación legal sustancialmente relacionada”.

Delwin Berrios Navarro, alias "Tuntún", fue arrestado en un operativo en un monte del barrio Quebrada Arena de San Lorenzo en septiembre de 2022. (Suministrada)

Planteó que el abogado “tuvo acceso o tuvo la oportunidad de haber accedido detalles, información privilegiada o confidencias del testigo de cargo que le darían una ventaja al momento de representar al señor Berrios Navarro”.

Asimismo, apuntó que “las implicaciones éticas de este caso son lo suficientemente serias como para ameritar la descalificación”.

Afirmó que “las implicaciones éticas que envuelve la situación fáctica traída a la atención de este Tribunal son graves en extremo, a tal punto que se pondría en tela de juicio la pulcritud y esterilidad de los procedimientos”.

La jueza también resolvió descalificar al bufete Gordon & Cameron LLC debido a que el abogado es su presidente y tienen cinco abogados.

“Resulta forzoso concluir entonces, que en casos de Bufetes con tan pocos integrantes está casi garantizado el libre flujo y fácil acceso a información”, acotó.