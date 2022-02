El juez Abid Quiñones Portalatín, del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, ordenó, hoy, lunes, la demolición de la obra de construcción del área recreativa privada del condominio Sol y Playa, que se había comenzado a erigir en la playa Los Almendros, en Rincón, sitio que fue objeto de protestas durante el verano pasado, que denunciaban precisamente la ilegalidad.

En una sentencia emitida esta tarde, Quiñones Portalatín confirmó la nulidad del permiso de construcción por haber sido otorgado en violación de seis reglamentos y leyes estatales, según lo había planteado la Junta de Planificación en una auditoría y en su sala.

“Se ordena la paralización de las obras de construcción comenzadas en la propiedad objeto de esta demanda. Asimismo, se ordena a la parte demandada a demoler cualquier obra de construcción realizada bajo el referido permiso y deberá remover los escombros de la propiedad y devolverla a su estado natural, en un término de 120 días”, reza la sentencia de 18 páginas.

Según la prueba presentada por la Junta de Planificación, quien radicó la demanda el pasado 25 de agosto, el juez concluyó que la construcción a llevarse a cabo en el condominio, “ciertamente tenía un impacto ambiental significativo y no cumplía con los requisitos establecidos” para que fuera catalogada como una de “exclusión categórica”.

Asimismo, Quiñones Portalatín determinó que también incumplieron con las disposiciones del Reglamento Conjunto de 2019, “sobre la presentación de documentos ni con las zonas de separación establecidas en el referido reglamento, el cual requería que se cumpliera con las disposiciones del Reglamento de Planificación número 13, si el inmueble objeto de la solicitud se encontraba ubicado en un área susceptible a inundaciones, según el mapa de tasas de seguro de inundaciones”.

La Oficina de Gerencia de Permisos admitió el pasado 30 de julio que la solicitud carecía de la carta de autorización a favor del proyectista; el estimado de costo desglosado firmado y sellado; y la certificación del especialista que firma los planos.

Además, el juez resaltó que el proyecto de construcción tampoco cumplió con las disposiciones del Reglamento 4860 del Depaertamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Sobre este particular, destacamos que el Art. 4, sección 4.3 del Reglamento 4860 del DRNA, dispone que ninguna persona hará reparación o ampliación alguna de una construcción en bienes del dominio público marítimo-terrestre sin una concesión previamente otorgada por el secretario. No obstante lo anterior, no surge de los documentos incluidos en el permiso único incidental, que el DRNA haya endosado la construcción de las facilidades propuestas de piscinas, gazebos, baños, aceras, rampas e instalación de geotubos, según contempladas en los planos”.

El pasado martes, el juez declaró en rebeldía a la Junta de Titulares del condominio Sol y Playa por evadir contestar la demanda de la Junta de Planificación.

En aquel entonces, la abogada del condominio, Leonor Porrata Doria, se presentó a la vista para plantear la falta de jurisdicción y decidió irse tan pronto el juez declaró “no ha lugar” a su argumento.

“No me someto a la jurisdicción, ¿cómo voy a participar? Sería tirar por el piso el derecho constitucional que tengo a través de la Ley 38 de acudir en revisión al Tribunal de Apelaciones”, expresó Porrata Doria a la prensa al salir de sala.

El excandidato a la gobernación Eliezer Molina, quien desde el comienzo denunció la construcción en la zona, celebró la decisión del juez Quiñones Portalatín.

“Historia, mi gente, historia”, escribió en su cuenta de Twitter junto a la determinación judicial.

La construcción suscitó diversas manifestaciones de los ciudadanos, algunas de ellas con violentas intervenciones policíacas.