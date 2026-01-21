Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal ordena a laboratorio clínico a pagar sobre $207,000 por un esquema de fraude contra planes médicos

Como parte de la sentencia también se le revocará el certificado de incorporación en el Departamento de Estado

21 de enero de 2026 - 10:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juez Rafael Taboas Dávila de la Sala Municipal de San Juan ordenó además que se cancelara el certificado de incorporación del Laboratorio Clínico Central II en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El juez Rafael Taboas Dávila, Tribunal de San Juan, ordenó al Laboratorio Clínico Central II en Humacao a pagar un total de $207,258.64 tras declarar a la corporación culpable por un esquema de fraude al programa Medicaid y otros planes médicos.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, la Fiscalía de San Juan formuló un total de 28 cargos por apropiación ilegal de fondos públicos y por apropiación ilegal de identidad.

Taboas Dávila, además, ordenó la cancelación del certificado de incorporación del Laboratorio Clínico Central II en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

La investigación del caso inició luego que la Unidad de Integridad del Departamento de Salud refirió a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Justicia presuntas reclamaciones fraudulentas radicadas por la corporación a los planes médicos.

El Plan de Salud Menonita también refirió una querella presentada por una ciudadana contra el laboratorio que alegó que se le facturaron unas pruebas que no fueron solicitadas, recibidas o autorizadas por ella.

Entre enero de 2020 a diciembre de 2023, el Laboratorio Central Clínico II sometió reclamaciones fraudulentas al Plan de Salud Menonita y a First Medical por la cantidad de $103,629,42.

“Como parte del esquema, se apropiaban de las identidades de médicos y pacientes para poder facturar y cobrar ante los planes médicos, al igual que con este esquema le daban cierta legitimidad al proceso de facturación”, resaltó Justicia en el escrito.

