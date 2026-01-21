Tribunal ordena a laboratorio clínico a pagar sobre $207,000 por un esquema de fraude contra planes médicos

El juez Rafael Taboas Dávila, Tribunal de San Juan, ordenó al Laboratorio Clínico Central II en Humacao a pagar un total de $207,258.64 tras declarar a la corporación culpable por un esquema de fraude al programa Medicaid y otros planes médicos.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, la Fiscalía de San Juan formuló un total de 28 cargos por apropiación ilegal de fondos públicos y por apropiación ilegal de identidad.

Taboas Dávila, además, ordenó la cancelación del certificado de incorporación del Laboratorio Clínico Central II en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

La investigación del caso inició luego que la Unidad de Integridad del Departamento de Salud refirió a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Justicia presuntas reclamaciones fraudulentas radicadas por la corporación a los planes médicos.

El Plan de Salud Menonita también refirió una querella presentada por una ciudadana contra el laboratorio que alegó que se le facturaron unas pruebas que no fueron solicitadas, recibidas o autorizadas por ella.

Entre enero de 2020 a diciembre de 2023, el Laboratorio Central Clínico II sometió reclamaciones fraudulentas al Plan de Salud Menonita y a First Medical por la cantidad de $103,629,42.