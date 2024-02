Una de las personas convictas por el asesinato del procurador Antonio Barceló y dos de sus hijas podría no tener que regresar a prisión

Falta informe presentencia

Rivera Huertas, quien entró a sala pasadas las 10:00 a.m. vistiendo un uniforme de confinado color gris y esposado de pies y manos, no emitió comentario alguno, sino que se mantuvo inmóvil junto al lado de su representante legal, el licenciado Juan Colón Rivera .

Veredicto de no culpabilidad

“Luego de varias consultas con el tribunal, en donde el jurado decía que no podía llegar a un veredicto, estaban indecisos, no podían hacer una determinación de unanimidad, como a las 2:00 a.m., (del martes 12 de diciembre) tomaron el veredicto de no culpable”, dijo.