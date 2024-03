Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad insisten en que el PPD no ha presentado daño real para descalificar aspirantes

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Los abogados del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad argumentaron este viernes, en el Tribunal de San Juan, que los demandantes del Partido Popular Democrático (PPD) que buscan descalificar a más de una decena de aspirantes de ambas colectividades no han presentado “daños reales”, por lo que no tendrían “standing” o legitimidad activa para sostener el pleito.

“No tienen razón por partida triple. No tienen ‘standing’. Es una acrobacia jurídica lo que proponen como interpretación de la ley electoral. No conocen la tradición electoral puertorriqueña, trastocan los elementos fundamentales de la figura de método alterno desde que fue instituido, en 1982″, esbozó el abogado Frank Torres Viada, en medio de un receso de la vista argumentativa del caso.