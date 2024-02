Juez que atiende demanda contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad anticipa que el caso llegará al Tribunal Supremo

“Vamos a resolver todos los argumentos en conjunto. Aquí no hay que celebrar una vista evidenciaria. Esto es meramente la interpretación de la ley vis a vis la Constitución. Yo reconozco las implicaciones que tiene este caso, y no me lo tomo liviano el asunto ”, afirmó el juez Cuevas.

Enmendarán la demanda

La petición provino del abogado de los demandantes, Iván Rivera Reyes , luego que la Secretaría de la CEE certificó la postulación de Cruz Díaz, y aclaró que no fue incluido en una lista inicial porque presentó su intención de candidatura de forma manual y no mediante el sistema electrónico del ente electoral.

En síntesis, la parte demandante alega que los precandidatos del MVC y Proyecto Dignidad violaron la ley electoral al no recoger endosos , a pesar de que se trata de carreras en las que más de una persona aspira a lograr la candidatura. Los demandados, en cambio, señalan que no era necesario hacer ese trámite, ya que establecieron mediante reglamento que las contiendas internas se definirían a través de métodos alternos a las primarias, y quedaban exentos del recogido de endosos.

Rosario, precisamente, hizo saber a Rivera Reyes que, en Proyecto Dignidad, ya no habrá primarias por el distrito representativo 38 porque Sánchez Aponte y Pérez Torres se retiraron de la contienda. No obstante, el abogado de los demandantes argumentó, ante el tribunal, que no procedía eliminarlos de la demanda porque supuestamente la violación al Código Electoral se consumó, ya que, al 31 de enero, fecha límite para entregar el 50% de los endosos, los entonces aspirantes no los habían sometido ante la CEE.