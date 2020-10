Una supuesta fiesta que realizó Wanda Vázquez Garced en la casa de playa de los gobernadores en Fajardo será utilizada por el abogado de defensa del dueño de la finca Los Tres Mangoes, en Morovis, para aludir a que existe un “procesamiento selectivo” contra los posibles violadores de las órdenes ejecutivas que se han establecido para evitar el contagio con coronavirus.

La finca tomó notoriedad porque fue el lugar donde se celebró una actividad que se convirtió en viral por la conglomeración de personas que hubo sin mascarillas.

La información de la fiesta de la primera ejecutiva salió a relucir durante la vista preliminar que se realiza contra Edgardo Negrón Marrero, propietario de la finca, así como Lizardo Tavárez Pérez, organizador del evento, y Nancy Aguilera, quien alquiló la finca, en la sala de la jueza Ethel Ruiz Fernández, en el Tribunal Municipal de Manatí.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, representando por el fiscal Ramón Ayende, se opuso a que La Fortaleza tenga que entregar el registro de entrada de personas a la casa de playa de los gobernadores entre las fechas del 4 al 7 de septiembre. Fue durante ese mismo fin de semana que se realizó el evento que culminó con la radicación de cargos menos graves contra los imputados mencionados.

El abogado de Negrón Marrero, Juan Ojeda Arnau, precisó en entrevista con Primera Hora que “la información que nosotros tenemos es que para los mismos días que se alega que mi cliente incumplió con la orden ejecutiva en la casa de playa de la gobernadora en Fajardo se celebró una actividad multitudinaria”.

Otra actividad que usará como prueba para el “procesamiento selectivo” es un evento promovido por el Departamento de la Familia en el que supuestamente se conglomeraron unas 250 personas.

“Lo que nosotros estamos probando es que aquí no se ha juzgado a ningún político, a ningún tipo de candidato, ninguna persona del gobierno. El Estado, utilizando los propios fondos de los contribuyentes, hace esas actividades multitudinarias, pero también lo utiliza para llevar una persecución contra ciudadanos de este país. Lo que estamos planteando es un procesamiento selectivo de nuestro cliente”, sentenció.

Negrón Marrero no quiso emitir expresiones.

El fiscal del caso, sin embargo, sometió una moción para oponerse a que La Fortaleza entregue los documentos que podrían probar si en efecto la gobernadora realizó una fiesta a principios de septiembre en esta vivienda de los gobernadores.

“Estamos objetando ciertos puntos. No vamos a dar detalles… No es que no deseamos que se ventile. Es que hay unos requisitos en derecho que hay que cumplir antes de emitir esas órdenes”, mencionó Ayende.

Se le cuestionó cuáles eran los requisitos, sin embargo, dijo que “no voy a discutir expresamente todos los puntos de derecho”.

Durante la vista también se informó que los abogados Pedro Iván Rivera Martínez y Juan Gabriel Díaz Díaz presentaron unas mociones referentes al descubrimiento de prueba que se utilizaría durante el juicio. Sin embargo, todas las discusiones en derecho quedaron pospuestas por los problemas de audio que se registraron en la sala judicial.

Ocurren problemas técnicos

La situación fue que la jueza Ruiz Fernández, así como los abogados Rivera Martínez y Díaz Díaz se encontraban conectados de manera remota y nada de lo que expresaban se entendía en la sala del tribunal. El malestar era notable hasta entre los empleados de sala, que movían sus cabezas de lado a lado, en cada ocasión que les correspondía hablar a los que estaban conectados por Internet.

De hecho, Ojeda Arnau expresó al inicio de la vista que solicitaba una posposición del caso hasta tanto pudiese ser presencial. El fiscal concurrió.

“Con el problema técnico que tenemos, que no se escucha, que sea presencial”, reclamó Ayende.

La jueza determinó que las mociones del caso, incluyendo la controversia de si La Fortaleza debe o no entregar la lista de personas que estuvieron a principios de septiembre en la casa de playa de Fajardo, se pospondría para una vista presencial que se realizaría el 28 de enero a las 9:00 a.m.