Una joya contemplativa

En este lugar, una llega a darse cuenta de que quien pasa no es el tiempo, sino una misma. Pasan los objetos y la cápsula viva que una habita. En este lugar, he vivido aperturas mentales y espirituales sutiles. Me doy cuenta de la brisa que transcurre y se disipa, de algún trinar que surge y calla... y de la cápsula humana que inhala y exhala, emergiendo desde el vacío hacia el mundo de las formas y disolviéndose otra vez.