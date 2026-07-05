Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónAntes que llegue el lunes
Suscriptores
OPINIÓN
Antes que llegue el lunes
Mayra MonteroMayra Montero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La década incomprendida: disciplina no es austeridad

Se cumplen este mes siete años de aquel otro verano que dio al traste con la administración de Ricky Rosselló, escribe Mayra Montero

5 de julio de 2026 - 12:01 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un manifestante ondea una bandera de Puerto Rico en blanco y negro frente al Capitolio antes del inicio de la marcha convocada por los cantantes Bad Bunny, Ricky Martin, Ednita Nazario y René Pérez, entre otros.
Se cumplen este mes siete años de aquel otro verano que dio al traste con la administración de Ricky Rosselló, escribe Mayra Montero

Este aniversario de una década de la ley Promesa ha dado de sí tanto como si hubiese pasado medio siglo. Tengo la impresión de que allá fuera, en la calle, no hay muchísima gente al tanto de los debates que se han suscitado. Es verano, buena parte de la población anda planeando o disfrutando de sus vacaciones. Se cumplen este mes siete años de aquel otro verano que dio al traste con la administración de Ricky Rosselló. Los intentos por reproducir otro verano similar han fallado, pese a que el escándalo del Departamento de Desarrollo Económico ha sido, por mucho, mayor y de más serias consecuencias que aquel del chat.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
A 10 años de PromesaJunta de Supervisión FiscalGobierno de Puerto RicoDeuda de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Mayra Montero

Mayra Montero

Arrow Icon
Escritora
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: