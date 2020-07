El fracaso y la inspiración

Soy tu adversario primordial y el que usualmente aparezco en tus pesadillas. Cuando piensas en mí, te entra un calentón por el temor que me tienes y provoco el sudor en las palmas de tus manos. Constantemente te empujo para que caigas al piso y nunca cuentes conmigo para levantarte. Causo que te frustres, en ocasiones que te rindas y tengo la habilidad de hacerte creer que no sirves para nada. Me ves como el villano en tu historia y el que te arruina las oportunidades. Muchas veces llego cuando menos me estás esperando, pues luego de trabajar en algo por un periodo largo de tiempo y piensas que tendrás un resultado excepcional, entonces decido aparecer. Sin embargo, a pesar de que la percepción que tienes de mí es una negativa, lo que intento no es destruirte. No te ayudo a levantarte cuando te tumbo para que utilices tus propias fuerzas. Quizás te cierro algunas puertas, pero es para que abras otras nuevas y mejores. Soy el primer paso para que llegues al éxito porque mi propósito es motivarte para que seas la mejor versión de ti y logres todo lo que te propongas. ¿Quién soy?

La respuesta de este acertijo es algo que vamos a tener presente a través de todas las etapas en nuestras vidas; lo que se conoce como el fracaso. Un término que se utiliza para determinar cuando algo no nos sale como esperamos o fallamos en algún momento. La adivinanza establece este concepto de dos formas: podemos verlo como lo que destroza nuestros sueños o como motivación para continuar y echar hacia adelante. Es normal que nos frustremos en ciertas situaciones al fracasar y que pensemos que no hay remedio, pero con esa mentalidad no llegaremos a ninguna parte. Cuando esto ocurre, hay que desenfocarnos del fallo, dejarlo en el pasado y seguir avanzando. Cuando esto ocurre, hay que parar de mirar hacia atrás y comenzar a hacer cosas diferentes que nos conduzcan a caminos nuevos, caminos que llevan al éxito. Tenemos que abrir nuestras mentes, promover nuestras curiosidades y estar dispuestos a crear cambios. No podemos permitir que el fracaso nos consuma, y nos lleve a rendirnos, porque puede ser que estemos muy cerca de lograr nuestras metas. De igual forma, no podemos verlo como el fin del mundo, sino como solo un golpe en el camino que se puede superar.

PUBLICIDAD

Es crucial que normalicemos el fracaso y lo utilicemos como inspiración, pues no se llega al éxito sin fallar, sino levantándonos luego de hacerlo. Los verdaderos campeones son los que el caerse no les causa pavor, porque lo ven como un paso que los cerca a los logros, siempre y cuando tengan la motivación para levantarse. Por último, eliminemos la preocupación constante de cometer un error que nos lleve al fracaso; cometamos errores, aprendamos de ellos y sigamos hacia adelante.