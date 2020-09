El virus de la intolerancia

Quisiera pensar que es por el confinamiento, pero lo cierto es que hace ya bastante tiempo que venimos cultivando la intolerancia como estilo de vida. El encierro solo la exacerbó.

Con frecuencia analizo los comentarios de los lectores ante noticias controversiales, locales o internacionales, y no dejo de sorprenderme. De igual modo sigo los hilos de conversaciones a través de redes sociales poderosas como Twitter o Facebook y confieso que quedo espantada ante la ola de exabruptos y de juicios destemplados. No sé si me asombra más lo que se escribe o quiénes lo escriben.

Escuché decir que algunas personas se transforman tras el volante de un vehículo. La adrenalina les inhibe la capacidad de moderación y muestran un aspecto de su personalidad que bajo otras circunstancias reprimirían. Igual sucede en las páginas virtuales. Las normas de civismo son más laxas y la intolerancia que antes escandalizaba se ha movido al registro de lo cotidiano. Leo con estupor múltiples expresiones escritas por personas que reconozco y a quienes jamás imaginaría escuchar pronunciando aquello que ahora han plasmado en un comentario público. Cierro los ojos, los imagino tras el guía del auto y me pregunto si tal vez sea esa su verdadera personalidad y lo demás es una máscara. ¿Será que tienen que refugiarse tras la pantalla de una computadora para mostrarse tal y como son?

La irritabilidad y la impulsividad van de la mano. Es posible disentir con respeto, pero el virus de la intolerancia se contagia con facilidad. Para contrarrestarlo hace falta prudencia, sosiego, capacidad de análisis, civismo y control de las pasiones porque el fanatismo destruye. No hay que coincidir ni ceder sino entender y respetar aunque no estemos de acuerdo. Aspiro a ese nivel de consideración y tolerancia.