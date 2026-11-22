En estos días tuve la oportunidad de leer el libro “Mi hija especial”, una lectura que no es mera literatura, sino un espejo incómodo de nuestra realidad social: la gesta de Rosa Lydia Vélez y el retrato viviente de miles de familias que conviven con la discapacidad en nuestro país. Al cerrar las páginas que documentan esta lucha histórica, resulta imposible evitar confrontar una verdad dolorosa: para las familias con hijos e hijas con diversidad funcional, la vida se convierte en un litigio sin fecha de caducidad, en un campo de batalla permanente donde los contrincantes cambian, pero el desgaste emocional y sistémico solo se agudiza con el paso de los años.

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