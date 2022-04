La economía de Jesús

La Semana Santa es un período excelente para pensar asuntos tan centrales como es la economía de Jesús, porque esto tiene serias repercusiones económicas y políticas para cristianos y no cristianos. Recordemos que Jesús no era cristiano; era judío. Tanto la iglesia como los académicos especialistas en el tema lo ubican en la tradición hebreo-cristiana. Los antiguos textos de esa tradición se fueron construyendo a través de los siglos. La concepción de su Dios, como el Dios de los pobres y oprimidos, a pesar de personajes y eventos contradictorios sigue apareciendo. Nos llama la atención para comenzar este corto examen sobre la acumulación de esos textos, el Salmo 82, en el que se presenta al Dios de esta tradición condenando los otros dioses por no ponerse del lado de los pobres y oprimidos. Dice: