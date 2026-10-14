Opinión
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Puerto Rico: una isla donde sus habitantes no pueden vivir
En San Juan, Guaynabo, Dorado y otras comunidades, los precios de compraventa y alquiler han aumentado hasta niveles que excluyen a buena parte de nuestra clase media profesional, escribe Luis Avilés
14 de octubre de 2026 - 9:30 PM
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