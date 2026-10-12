Opinión
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Dos Marías y el derecho al techo
En Puerto Rico, el desahucio es, en la práctica, un desahucio exprés: en menos de treinta días se celebra el juicio y, en algunos casos, en dos meses la persona ya ha sido lanzada de la propiedad, escribe Annie Rivera
12 de octubre de 2026 - 11:00 PM
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