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Annie Ivette Rivera CruzAnnie Ivette Rivera Cruz
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prima:Dos Marías y el derecho al techo

En Puerto Rico, el desahucio es, en la práctica, un desahucio exprés: en menos de treinta días se celebra el juicio y, en algunos casos, en dos meses la persona ya ha sido lanzada de la propiedad, escribe Annie Rivera

12 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Puerto Rico se conmocionó al conocer que se intentaba desahuciar a doña María Magdalena del que ha sido su hogar por casi 27 años. Al igual que doña Maricarmen, es una mujer de 85 años en estado de vulnerabilidad, cuya única compañía son sus mascotas, a las que no quiere dejar atrás, señala Annie Rivera. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El derecho a la vivienda es un derecho humano. Para poder florecer en sociedad, toda persona necesita un techo seguro. Sin embargo, esa no es la realidad ni en Puerto Rico ni en España.

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Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados UnidosEspañaLegislatura
ACERCA DEL AUTOR
Annie Ivette Rivera Cruz

Annie Ivette Rivera Cruz

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La autora es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, forma parte del Resiliency Law Center y se especializa en temas de vivienda, propiedad y...
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