Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ángel Rafael RiveraÁngel Rafael Rivera
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerta amplia a desahucios en residenciales públicos

Preocupa que estas nuevas reglas se aprueben y se apliquen sin reconocer la situación particular de Puerto Rico, escribe Ángel Rivera

12 de marzo de 2026 - 10:45 PM

Preocupa que estas nuevas reglas se aprueben y se apliquen sin reconocer la situación particular de Puerto Rico, escribe Ángel Rivera

El gobierno federal discute cambios que transformarían las condiciones de ocupar una vivienda pública y optar por vales de alquiler en todo Estados Unidos. Entre las propuestas se encuentran limitar a dos años permanecer en un residencial, así como un requisito de cumplir 40 horas semanales de trabajo. También se contempla la eliminación del aviso de 30 días antes de proceder con un desahucio. Estas reglas y otras están abiertas a comentarios públicos en el periodo comprendido del 27 de abril al el 1 de mayo de 2026.

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera

Ángel Rafael Rivera es escritor y periodista independiente radicado en Massachusetts, con más de 25 años de trayectoria en el oficio periodístico.
