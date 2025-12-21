Cercana una cura contra el dengue
No basta con tener un fármaco innovador; hay que garantizar acceso para todos, no solo para quienes puedan pagarlo, escribe Fernando Cabanillas
21 de diciembre de 2025 - 2:00 AM
Hace casi cinco años perdí a mi queridísima prima, Milagros Romero. Su nombre todavía me pesa en el pecho cuando lo pronuncio. Milagros no era solo familia: era también una fuerza en la Junta de Directores del Hospital Auxilio Mutuo; una mujer que siempre estaba al frente cuando había que tender la mano, resolver un problema o acompañar a alguien en un momento difícil. Y, sin embargo, murió inesperadamente de dengue, apenas unas horas antes de que la dieran de alta. Esa ironía cruel, la cercanía del alivio y la inminencia de la tragedia, es algo que todavía me cuesta procesar.
