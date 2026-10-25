El cáncer del Papa León XIV: cuando la ciencia hace Milagros
El adenocarcinoma suele originarse en la periferia del pulmón, destaca Fernando Cabanillas
25 de octubre de 2026 - 12:30 AM
25 de octubre de 2026 - 12:30 AM
La imagen de un Papa entrando a una sala de cirugía tiene un poder particular: recuerda que ninguna autoridad, por sagrada que sea, escapa a la biología. La noticia sorprendió al mundo: el Papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. El pontífice, que dirige espiritualmente a más de mil millones de católicos, tuvo que someterse a una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. La cirugía, realizada el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, transcurrió sin complicaciones.
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