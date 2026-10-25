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prima:El cáncer del Papa León XIV: cuando la ciencia hace Milagros

El adenocarcinoma suele originarse en la periferia del pulmón, destaca Fernando Cabanillas

25 de octubre de 2026 - 12:30 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Durante décadas, escuchar las palabras “cáncer de pulmón” equivalía casi a recibir una condena de muerte. Todavía hoy es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, escribe Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

La imagen de un Papa entrando a una sala de cirugía tiene un poder particular: recuerda que ninguna autoridad, por sagrada que sea, escapa a la biología. La noticia sorprendió al mundo: el Papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. El pontífice, que dirige espiritualmente a más de mil millones de católicos, tuvo que someterse a una operación para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho. La cirugía, realizada el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, transcurrió sin complicaciones.

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