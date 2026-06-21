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Fernando CabanillasFernando Cabanillas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El Párkinson acecha: aléjese de los herbicidas

Los trabajadores migrantes son los más expuestos y los menos protegidos, escribe Fernando Cabanillas

21 de junio de 2026 - 11:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En el sureste de Texas, los médicos ven casos en personas cada vez más jóvenes. Y aunque no todos pueden atribuirse a pesticidas, la evidencia acumulada durante tres décadas es contundente, afirma Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

Hace no tanto tiempo, los productores de cigarrillos repetían con seguridad que no existía evidencia suficiente para vincular el cigarrillo con el cáncer de pulmón. No lo hicieron por ignorancia. Negaron, sembraron dudas, financiaron “expertos” para confundir al público y retrasaron regulaciones durante décadas. La táctica era simple: convertir la incertidumbre en un arma. La historia terminó como todos sabemos, con millones de muertes evitables y una industria que, cuando ya lo no pudo negar más, aceptó lo que la ciencia llevaba décadas gritando.

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Fernando Cabanillas

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