El Párkinson acecha: aléjese de los herbicidas
Los trabajadores migrantes son los más expuestos y los menos protegidos, escribe Fernando Cabanillas
21 de junio de 2026 - 11:30 PM
21 de junio de 2026 - 11:30 PM
Hace no tanto tiempo, los productores de cigarrillos repetían con seguridad que no existía evidencia suficiente para vincular el cigarrillo con el cáncer de pulmón. No lo hicieron por ignorancia. Negaron, sembraron dudas, financiaron “expertos” para confundir al público y retrasaron regulaciones durante décadas. La táctica era simple: convertir la incertidumbre en un arma. La historia terminó como todos sabemos, con millones de muertes evitables y una industria que, cuando ya lo no pudo negar más, aceptó lo que la ciencia llevaba décadas gritando.
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