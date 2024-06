En estos días, mi asistente me alertó de que estaba recibiendo muchas llamadas de personas que se quejaban de haber pagado por un producto que el Dr. Fernando Cabanillas les había vendido, pero que no habían recibido. Además, otros clientes expresaron su malestar porque habían solicitado un suministro del producto para un mes, pero les habían enviado y cobrado para seis meses. El producto en cuestión es Blood Balance. Quiero dejar claro que no tengo ninguna conexión con este asunto ni con la venta de producto alguno en línea. Sospecho que los culpables no están asociados con la compañía que produce este suplemento, pero seguramente están haciendo una fortuna vendiéndolo sin enviarlo, o enviándolo y cobrando a la tarjeta de crédito por más de lo ordenado. Lo venden por $69.95… pero se consigue en Amazon por $24.95.