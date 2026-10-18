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prima:Un Premio Nobel y la ironía más cruel de la psiquiatría

El galardón reconoce uno de los avances más revolucionarios en la historia de la neurociencia y la optogenética, escribe Fernando Cabanillas

18 de octubre de 2026 - 12:30 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Pero detrás del científico hay una historia que, para mí, tiene un matiz especial. Su padre, Albert Deisseroth, era un hematólogo de la vieja escuela: riguroso, directo, con una visión clara de lo que significaba liderar un departamento en el centro oncológico más importante del mundo, escribe Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

Hay noticias científicas que uno celebra por su impacto en la medicina, y otras que además despiertan memorias personales que parecían archivadas en algún rincón de mi vida profesional. La otorgación del Premio Nobel de Medicina 2026 a Karl Deisseroth pertenece a ambas categorías. No solo reconoce uno de los avances más revolucionarios en la historia de la neurociencia y la optogenética, sino que a mí me trae de vuelta a Houston, a los pasillos del MD Anderson Cancer Center, y a un hombre cuya influencia marcó mi formación: el padre del premiado, Dr. Albert Deisseroth, quien fue mi jefe en el Departamento de Hematología.

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