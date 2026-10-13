La muerte en horario estelar
Vivimos en una época donde la política parece haber adoptado las reglas del entretenimiento, escribe Helga García
13 de octubre de 2026 - 4:00 PM
13 de octubre de 2026 - 4:00 PM
En días recientes, una noticia procedente de Washington ha provocado indignación y desconcierto. El Pentágono anunció su intención de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmayor del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. La ejecución está programada para el próximo 3 de diciembre y, aunque el presidente Donald Trump autorizó el fusilamiento, todavía evalúa si permitirá su transmisión pública.
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