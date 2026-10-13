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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La muerte en horario estelar

Vivimos en una época donde la política parece haber adoptado las reglas del entretenimiento, escribe Helga García

13 de octubre de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hasan, de 42 años, que ha rechazado la defensa legal y se ha representado a sí mismo durante todo el juicio, ya ha expresado su deseo de ser ejecutado. (Prensa Asociada)
La propuesta del Pentágono debería obligarnos a reflexionar sobre algo mucho más profundo que la pena de muerte. Sobre los límites del poder, la responsabilidad de quienes gobiernan y, especialmente, nuestra creciente indiferencia ante lo que antes nos parecía inaceptable, destaca Helga García.

En días recientes, una noticia procedente de Washington ha provocado indignación y desconcierto. El Pentágono anunció su intención de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmayor del Ejército estadounidense condenado por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, Texas, en 2009. La ejecución está programada para el próximo 3 de diciembre y, aunque el presidente Donald Trump autorizó el fusilamiento, todavía evalúa si permitirá su transmisión pública.

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Estados UnidosPentágonoPena de muerte
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Helga García

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La autora es estratega de comunicación y presidenta de la empresa Perfect Partners.
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