La fiscalía federal ha vuelto a solicitar la pena de muerte por un crimen notorio en Puerto Rico: el de las dos adolescentes de 13 y 15 años asesinadas en Piñones en el 2023. Asimismo, probablemente la solicitará en el de un agente asesinado en 2024. Sin duda, son crímenes reprochables, síntomas de una de nuestras violencias más acuciantes y sistémicas. Reproducirla como reacción punitiva, sin embargo, conlleva una negación de la inviolabilidad de la dignidad humana, una desproporción cruel y degradante en la severidad de la pena y el descarte social del sujeto ejecutado.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.