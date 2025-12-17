Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Luis A. Zambrana GonzálezLuis A. Zambrana González
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Pena de muerte o dignidad humana

Eliminar la vida de una persona por haber asesinado es repetir el crimen desde el Estado, escribe Luis Zambrana

17 de diciembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Vista de una celda para llevar a cabo la práctica de pena de muerte. (Ulises Rodríguez)

La fiscalía federal ha vuelto a solicitar la pena de muerte por un crimen notorio en Puerto Rico: el de las dos adolescentes de 13 y 15 años asesinadas en Piñones en el 2023. Asimismo, probablemente la solicitará en el de un agente asesinado en 2024. Sin duda, son crímenes reprochables, síntomas de una de nuestras violencias más acuciantes y sistémicas. Reproducirla como reacción punitiva, sin embargo, conlleva una negación de la inviolabilidad de la dignidad humana, una desproporción cruel y degradante en la severidad de la pena y el descarte social del sujeto ejecutado.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Pena de muerteTribunal Federal en Puerto RicoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Luis A. Zambrana González

Luis A. Zambrana González

Arrow Icon
El autor es catedrático auxiliar en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Laboró como asesor en la Sociedad para la Asistencia Legal.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: