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Julio FontanetJulio Fontanet
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Tiempos de locura: entre fusilamientos y premios Nobel

La condena de un crimen atroz no exige reproducir la violencia como demostración pública de autoridad, escribe Julio Fontane

14 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que la ejecución de Hasan se retransmitiría públicamente para que, en sus palabras, “la gente pueda verlo, que sea público”. (Julia Demaree Nikhinson)

Esta columna nació de manera orgánica el mismo día en que leí dos noticias que rozan la demencia y no tienen nada que ver con quién dice la verdad entre Suzanne Roig y Blanca Medina. Me refiero a otro tipo de locura, mucho más preocupante. Hablo, por un lado, del anuncio de Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, de transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan y, por otro lado, de las medidas adoptadas por Donald Trump contra el Tribunal Penal Internacional (TPI). Ambas noticias plantean un problema que trasciende la razón: ¿puede un Estado, primero, defender un sistema de justicia mientras convierte la muerte en espectáculo y, segundo, amenazar a quienes procuran hacer cumplir el derecho internacional mediante el procesamiento de personas acusadas de cometer genocidio?

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Donald TrumpEstados UnidosEjército de Estados Unidos Pena de muerte
ACERCA DEL AUTOR
Julio Fontanet

Julio Fontanet

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El autor es abogado y decano en la Escuela de Derecho en la Universidad Interamericana. Presidió el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico de 2004 a 206. Ha colaborado...
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