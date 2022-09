A cinco años del huracán María: venimos a Florida a echar pa’lante

Justo cuando Puerto Rico se enfrenta a los impactos del ciclón Fiona, reflexiono sobre la destrucción que nos causó el huracán María y los cinco años de lucha y superación que mi familia y yo, como otros boricuas, emprendimos en Florida.

Cuando pasó lo de María yo vivía en la comunidad San José, en Toa Baja. Fue algo bien terrible porque el río La Plata nunca había entrado a las casas. Pero el agua subió y se inundó todo. La gente tuvo que subirse a los techos. A muchos los sacaron en helicóptero.

Mi casa tenía una parte de madera y otra de cemento. El huracán destruyó toda la parte de madera. También se llevó el taller de hojalatería de mi esposo. Después no había agua ni luz, ni comida suficiente.

El huracán María causó inundaciones severas en cientos de vecindarios en Puerto Rico, principalmente en pueblos costeros como Dorado, Toa Baja y Loiza.

Entre los vecinos comprábamos pan y lo compartíamos. Hubo más unión, pero la situación era crítica. Una semana después, mi esposo y yo pudimos llegar a Corozal con las nenas para visitar a mi mamá. Él fue abriendo camino, cortando ramas de árboles que bloqueaban tramos de la carretera.

Ella estaba bien, pero allá la situación también era caótica. Mis dos hijas y el resto de la familia estábamos pasando muchas necesidades. Diez o doce días después del huracán, en el expreso, en un tramo de loma, logramos obtener señal del teléfono celular y hablamos con mi hermana en Estados Unidos. Por primera vez, hablamos de marcharnos a Florida.

Para mi hija mayor eso era muy frustrante pues ya estaba estudiando como asistente dental. También para mi hija más pequeña. Mi esposo estaba reacio al cambio. Yo había hecho un préstamo antes de María, pero no nos quedaba mucho dinero. Nuestra casa no era habitable y la ayuda de FEMA no era suficiente para reconstruirla. No vimos más alternativa que salir de la isla. Entonces, dijimos, nos vamos.

No olvido el viaje hasta el aeropuerto. Íbamos llorando por todo el trayecto hasta llegar a Isla Verde. Estaba repleto de gente que también se iba. Viajamos temerosos, pero en Puerto Rico no teníamos estabilidad. También nos llevamos a nuestro perrito Baby.

Estuvimos un tiempo breve en la casa de mi hermana en Orlando. Luego nos mudamos a un hotel, gracias a un programa de ayuda para damnificados del huracán. Mi esposo pronto encontró trabajo como hojalatero. Mi hija Frances comenzó a laborar en Dunkin Donuts y a mí me contrataron en un supermercado.

Venimos a echar pa’lante, no a sentarnos a esperar ayudas. Queríamos salir del hotel y comenzamos a buscar un apartamento para mudarnos. Aunque nos pedían un pronto alto, logramos reunir $5,000 y lo logramos. Era un espacio bello. Con sacrificio nos fuimos recuperando. Mi esposo iba en bicicleta a su trabajo, pero después, con otros ahorros, nos compramos un carrito.

La jornada familiar empezaba a las 4:00 am. Preparaba desayuno y salíamos antes de las 5:00 am. En una primera ruta, lo primero era llevar al trabajo a mi esposo Luis. Luego a mis hijas Frances y a Jainelys a sus escuelas. Finalmente llegaba a mi trabajo.

Desde la diáspora, Jainelys Rivera se ha inspirado en Puerto Rico para crear sus obras de arte. (Suministrada)

Ha sido una trayectoria de grandes sacrificios y seguimos en la lucha. A los tres años de María dejamos el apartamento de alquiler y compramos nuestra propia casa en St. Cloud. Esto lo hizo Dios.

La cosa aquí no es fácil, pero estamos perseverando. La vida es diferente, sobre todo cuando estás acostumbrado a ver y compartir a menudo con toda la familia en la isla. Ver constantemente, como antes, a mi mamá, a mis tías, es lo que más extraño. Acá el trabajo no permite esas dinámicas. En Puerto Rico siento que hay más humanidad, más solidaridad. Antes, los domingos nos reuníamos todos. Nos íbamos a comer fuera. Era hermoso encontrarnos y compartir. Por ahora, eso no es posible. Eso me da nostalgia porque yo me crie en el campo, en el barrio Palmarejo de Corozal, y la vida acá es muy distinta.

Sin embargo, hemos progresado trabajando duro. Soy supervisora de producción en una buena empresa. Mi esposo sigue laborando en una compañía grande de hojalatería. Mi hija mayor está trabajando y ya formó su propia familia. Ya tenemos una nieta y otra nacerá en octubre. Y mi hija menor está en su primer año de universidad. Se ha desarrollado exitosamente en el campo de las artes y una de sus obras fue seleccionada para exhibirse en el Congreso, en Washington. Ese fue un gran premio para ella y para todos en la familia.

¡Es muy grande el orgullo que hoy siento por todo lo que hemos logrado!

A cinco años del paso de María, pienso en las experiencias tan duras que vivimos, pero tomamos la decisión de luchar, de echar pa’lante unidos. Hemos progresado, gracias a Dios. Y seguimos luchando.