Con acusaciones formales contra Donald Trump por su intento golpista podemos decir, por fin, que el orden constitucional norteamericano muestra alguna coherencia. Un afroamericano, por ejemplo, es torturado en plena vía pública o asesinado ahí mismo por una infracción de tránsito. Trump, en cambio, busca la nominación presidencial y goza de una ventaja considerable en las encuestas del momento. Esto es lo que los americanos llaman “justice for all”.

Trump ha revelado las corrosiones internas del sistema político estadounidense. La prensa del mainstream, la liberal y la conservadora, lo ha normalizado. Lo trata como un candidato legítimo y le da una cobertura muy similar a la que le regalaron en el 2016.

Con increíble facilidad, Trump transformó un partido nacional en una extensión de sus negocios personales y, de paso, logró ser exitoso como empresario. En estos momentos, la base militante del partido republicano es la ATH que paga sus gastos legales y sufraga su compaña presidencial. En su informe más reciente a la Oficina de Ética Gubernamental, Trump informó ingresos de un billón de dólares.

Como parte de la normalización de Trump y su movimiento, la “legalidad” alega que no existe obstáculo constitucional para que dicha persona aspire a la presidencia aun desde la cárcel. La constitución federal, dicen, no lo impide. Difiero. La constitución federal no es únicamente el documento redactado en Filadelfia y ratificado luego en convenciones estatales. Es eso más las ideas que la fraguaron y los argumentos que la defendieron. En todos esos argumentos, siempre hubo sospechas sobre las proclividades inquietas e inquietantes del poder. En la convención constituyente, cuando se propuso una rama ejecutiva compuesta por una sola persona lo que siguió fue un silencio incómodo, según Madison en sus notas. Había hedor monárquico en tal propuesta y los delegados sabían que entraban en tierra movediza. El término inicial fue de siete años aprobado 5 a 4, un estado dividido y el chair de la convención declarando que la mayoría (5-4-1) era válida. George Mason (Virginia) aceptó los siete años, pero sin reelección para impedir intrigas por parte del incumbente. Gunning Bedford (Delaware) alertó sobre los peligros de tener un mal funcionario por un período tan largo.

Otra propuesta creaba un consejo de revisión unido a la presidencia para supervisar a su ocupante. En una monarquía, se dijo, el monarca cuenta con su permanencia hereditaria y la riqueza de la corona. En una república, solo se cuenta con el mérito, un incentivo muy débil para mantenerse en el camino recto. Vigilarlo constantemente era necesario. (June 6, 1787).

En los Ensayos Federalistas, tanto Alexander Hamilton como James Madison insistieron que la constitución enumeraba poderes para eliminar el peligro de que magistrados transgredieran límites invisibles. Esto no era totalmente cierto, pero fue dicho explícitamente. Y aunque algunas funciones eran peligrosamente ambiguas, nunca hubo dudas sobre la necesidad de colindancias claras entre el gobierno nacional y los estatales; el congreso y la rama ejecutiva; el pueblo, masa inspiradora de poca confianza, y los gobernantes. ¿Por qué se acordó un senado con representación igual para estados grandes y pequeños? Porque estos últimos estaban convencidos que los estados grandes, controlando el senado, lo utilizarían siempre para su beneficio exclusivo. La alegación de que tales estados buscarían el bien común fue tildada, en la convención federal, de palabras graciosas. (30 de junio de 1787). ¿Por qué se crea un Senado? Porque la Cámara, como cuerpo elegido directamente por el temido pueblo, podía sucumbir a instintos e ignorancias siempre en necesidad de un contrapeso que uniera la riqueza y la sabiduría. Ese contrapeso sería el senado y lo de riqueza y sabiduría fueron palabras textuales de Madison.

Si un jurado declara a Trump culpable por los crímenes imputados (el intento de subvertir el orden constitucional y apoderarse del poder por la fuerza), Trump no podrá ser candidato. O al menos si los principios que animaron el orden constitucional tienen aún vigencia. ¿Cómo es posible que una persona convicta por violar el orden constitucional pueda ser el ejecutivo encargado de preservar dicho orden? Si tal fuera el caso, entonces ya no hablamos de una república constitucional. Estaríamos ante una democracia pura, donde las mayorías, libres de ataduras legales, sin otro norte que su voluntad y con el sofisma de que tales mayorías son siempre éticas, imponen lo que quieren. En la historia de la humanidad, este régimen, popularizado bajo Hitler, tiene otro nombre: despotismo.

¿Y si Trump es absuelto por su intento de subversión constitucional? Entonces, un ciclo se cierra. Sería un triunfo de una de las consecuencias de la constitución federal: la misma que instituyó el dominio de una raza sobre otra.

