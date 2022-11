Luchemos por la Educación en Puerto Rico

“Yo seguiré tratando de ser mejor” cantaban los estudiantes de la escuela elemental Gabino Soto en un video que el Departamento de Educación compartió en sus redes sociales a finales del mes pasado. No puedo negar que el video, además de una alegría inmensa, me causó un poco de frustración y de alguna manera, solidificó mi compromiso con la educación de nuestro país. Soy egresado del Departamento de Ingeniería Industrial de la UPRM y actualmente estudiante doctoral en el programa de Engineering Education Research de la University of Michigan. La educación ahora forma parte fundamental de mi trabajo como investigador y este video me hizo reflexionar sobre el estado actual del sistema y sobre el qué podemos hacer nosotros para salvar la educación pública del país.