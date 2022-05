Ser madre puertorriqueña en la diáspora

Nota de la editora:

En homenaje a las madres puertorriqueñas, donde quiera que residan, la sección de Opinión de El Nuevo Día ha invitado a investigadoras boricuas de la academia en Estados Unidos a discurrir sobre el tema de las madres borinqueñas en la diáspora, así como a progenitoras también puertorriqueñas a narrar las vivencias de sus desafíos y logros en estados como Ohio, illinois y Florida.

Algunas personas podrían considerar que la noción de dedicar un día a honrar a las madres es bastante inadecuada. Sin embargo, si por un día nos detenemos a pensar sobre el trabajo que las mujeres llevan a cabo como madres, será un día bien empleado. Las mujeres puertorriqueñas trabajan como madres aquí, allá (en las comunidades en los Estados Unidos) y en el mundo que constituye la diáspora puertorriqueña.

Las mujeres puertorriqueñas y el trabajo que realizan como madres ha sido particularmente invisible, y cuando los medios populares lo visibilizan, lo reducen al estereotipo de “malas madres”, escribe Maura Toro Morn. (Archivo)

Investigaciones realizadas por académicos puertorriqueños sugieren que desde las primeras etapas de la formación de comunidades, ya fuera en Nueva York o Chicago, las mujeres desempeñaron un papel importante, apoyándose entre sí, a sus familias y a sus comunidades. La migración se produjo informada por nuestros roles como madres, como proveedoras del sustento familiar o haciendo el trabajo reproductivo de sostener a la familia. A medida que las familias se expandieron o contrajeron a lo largo de la vida, las mujeres cargaron con el peso de mantenerlas unidas. Al igual que en Puerto Rico, el trabajo de ser madre conlleva, entre mucho más, apoyar y defender a los niños en las escuelas, trabajo voluntario en las mismas y desarrollar grupos comunitarios que reafirman la cultura puertorriqueña. La clase social y la raza ejercen mucha influencia en lo que vemos y lo que no vemos, lo que valoramos y subestimamos en lo referente al trabajo que las mujeres desempeñan como madres. Estas diferencias también se reflejan en el contexto amplio de la diáspora puertorriqueña.

Ser madre en la diáspora significa que nuestro trabajo nunca termina y se extiende a la casa, fuera de la casa y en la comunidad. En otras palabras, el trabajo es continuo y cambia en sus dimensiones en las diferentes etapas de la vida. Es trabajo que se produce entre mundos, aquí y allá. Antes de que surgieran los medios digitales, eran mayormente mujeres quienes escribían cartas y hacían llamadas telefónicas semanales o diarias, para compartir noticias y mantener las familias al tanto de nacimientos, muertes, graduaciones, éxitos y decepciones de la familia. Por ejemplo, para las mujeres puertorriqueñas en Chicago, el ser madre es trabajo invisible, emocional y difícil. Ellas llevan el peso de no tan solo mantener a la familia junta durante los altibajos de la vida en Chicago, pero también en un contexto transnacional el cual incluye el bienestar emocional y económico de su familia en Puerto Rico.

La labor de la mujer incluye no tan solo intervenir en las discusiones familiares, dejar a su familia en Chicago, por ejemplo, y viajar de regreso a la Isla para ayudar a su familia. Nuestros hijos crecen con el ir y venir de los años, viajando de ida y vuelta, con la esperanza de mantener a nuestras familias conectadas. A medida que la sociedad puertorriqueña envejece, sabemos que hay muchas mujeres (y también algunos hombres) que son madres y a la vez cuidan de sus padres (los padres de su pareja) en este contexto. Conozco esto muy bien, porque esa fue mi experiencia cuando mi madre, en las últimas etapas de su vida, sufrió un debilitante derrame que la incapacitó para valerse por sí misma. Mi hermano y yo tuvimos que buscar las maneras de cuidarla, yo en los Estados Unidos, él en Puerto Rico.

También está el trabajo de las mujeres que no tienen hijos propios pero se hallan apoyando emocional y financieramente a los hijos de otras mujeres de su familia, o de amistades cercanas. Sabemos que esta es una práctica que ha caracterizado históricamente a las familias puertorriqueñas. Mujeres que crían a los hijos de otras como si fueran propios. Pero hay que preguntarse: ante la ausencia de subsidios del gobierno al cuidado de menores, ¿quién les paga a las madres trabajadoras puertorriqueñas por el cuidado de sus hijos? Para algunas, son las abuelas las que hacen el trabajo invisible de alimentar, cuidar, ayudar con las asignaciones, llevar y recoger a los niños en la escuela, trabajos que no terminan aunque una envejezca. Otras tienen que luchar por su propia cuenta, lo que contribuye a la crisis de salud de las madres trabajadoras tanto aquí como allá.

Como mujer puertorriqueña, me convertí en madre relativamente tarde en la vida. Nacida y criada en Puerto Rico y sometida a la fuerte socialización de género que las mujeres de mi generación enfrentaron, me rebelé –al menos eso es lo que me digo a mí misma- y me enfoqué en mi desarrollo educativo y mi carrera. Hoy, soy la madre de un hijo, Carlos, quien ha sido criado en la diáspora, yendo y viniendo con nuestras visitas familiares. También he cuidado (proveyendo apoyo emocional, académico y un espacio para comer comida puertorriqueña) a estudiantes graduados puertorriqueños que vienen a estudiar a ISU. Les llamo hijas, hijos, hijes adoptivos. Claro, lo que les ofrezco en el poco tiempo que pasan aquí es minúsculo en comparación con la vida entera de trabajo y apoyo que sus madres les han provisto, pero es trabajo que hago comprometida con su éxito.

Irónicamente, las mujeres puertorriqueñas y el trabajo que realizan como madres ha sido particularmente invisible, y cuando los medios populares lo visibilizan, lo reducen al estereotipo de “malas madres”. En este Día de las Madres, detengámonos, reflexionemos por un momento y reconozcamos el trabajo que las mujeres llevan a cabo como madres, aquí, allá y entre mundos.