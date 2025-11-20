Opinión
Suscriptores
20 de noviembre de 2025
Desde la diáspora
Desde la diáspora
Felipe Castro Quiles
prima:Venderle el alma al diablo no es un logro

Puerto Rico tiene las condiciones para convertirse en un laboratorio de innovación y en un epicentro regional de la cuarta revolución industrial, opina Felipe Castro Quiles

20 de noviembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hay talento subutilizado y energía creativa suficiente para convertir a Puerto Rico en un ecosistema único: un puente entre un modelo agotado y una sociedad de alta productividad digital, escribe Felipe Castro (Archivo)

Muy poca gente se atreve a señalar al elefante en el cuarto, aunque todos reaccionen cuando ese mismo animal aplasta cualquier posibilidad de progreso. En Puerto Rico —como en muchos otros lugares— persiste una narrativa que glorifica la vía rápida: depender de incentivos, soluciones externas inmediatas o negocios que solo generan capital de pasada. Pero ninguna sociedad se transforma así. Para garantizar un desarrollo real, hay que construir capacidades propias que generen valor sostenible.

ACERCA DEL AUTOR

Felipe Castro Quiles

Empresario puertorriqueño radicado en la Florida
