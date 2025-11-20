Muy poca gente se atreve a señalar al elefante en el cuarto, aunque todos reaccionen cuando ese mismo animal aplasta cualquier posibilidad de progreso. En Puerto Rico —como en muchos otros lugares— persiste una narrativa que glorifica la vía rápida: depender de incentivos, soluciones externas inmediatas o negocios que solo generan capital de pasada. Pero ninguna sociedad se transforma así. Para garantizar un desarrollo real, hay que construir capacidades propias que generen valor sostenible.

